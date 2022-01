Ziel bald erreicht: Fürth schließt heuer Kita-Programm ab

Der Ausblick aufs neue Jahr hat Tradition im Fürther Rathaus. Seit 20 Jahren stellt Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) die Schwerpunkte seiner Arbeit für das neue Jahr vor. Im Jahr 2022 steht das "größte Kinderbetreuungsprogramm der Stadtgeschichte" im Mittelpunkt. Im vergangenen Jahr wurden 510 neue Kita-Plätze geschaffen, sagt Jung. So viel wie nie zuvor. Rund elf Millionen Euro hat die Stadt dafür investiert. In diesem Jahr sollen noch einmal 250 Plätze dazukommen. Dann ist das Ziel erreicht: Rund 3.500 Betreuungsplätze stehen künftig in Kindergärten und Krippen zur Verfügung.

Viele Millionen für Schulen

Der Schwerpunkt der kommunalen Investitionen in den kommenden Jahren wird sich nun in Richtung Schul-Sanierungen verschieben, kündigt der Oberbürgermeister an. In diesem Jahr wird der Neubau des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums und die Sanierung des Helene-Lange-Gymnasiums geplant. Insgesamt sind für beide Projekte rund 160 Millionen Euro veranschlagt. Baubeginn soll dann im Jahr 2023 sein. Außerdem steht die Sanierung von vier Grundschulen an – auch das sind Millionen-Projekte.

Innenstadt soll grüner werden

Auf der Agenda des Oberbürgermeisters für das Jahr 2022 stehen außerdem der Bau von rund 200 neuen Sozialwohnungen, der weitere Ausbau des Solardach-Katasters und die Umgestaltung der Hornschuchpromenade. Im Frühsommer soll die Umgestaltung des Theaterplatzes abgeschlossen sein, kündigt Jung an. Und auch die Feuerwehr soll dann in ihre neugebaute Wache ziehen. Im vergangenen Jahr hatte Jung in seinem Jahresausblick versprochen, den Platz an der alten Feuerwache zu begrünen. Das ist nicht passiert. Die Umgestaltung des Henry-Kissinger-Platzes soll nun in diesem Sommer in Angriff genommen werden.

Schulden sollen kommende Generationen nicht belasten

Ein weiteres Ziel Jungs ist es, dass die Stadt Fürth weiterhin Schulden abbaut. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind nach seinen Angaben trotz der Corona-Pandemie gut. Die Stadt sei von der befürchteten Schließungswelle im Einzelhandel und der Gastronomie weitgehend verschont geblieben.

Auch der Arbeitsmarkt habe sich in der Krise gut entwickelt. Aktuell liegt die Arbeitslosen-Quote in Fürth bei 4,8 Prozent. "Alles was unter fünf Prozent ist, ist gut", sagt Jung. Alles gute Vorzeichen für einen Plan, in diesem Jahr weitere 13 Millionen Euro Schulden zurückzahlen zu können. "Das ist ein Stück Generationengerechtigkeit", so Jung. Aktuell hat die die Stadt Fürth 182 Millionen Euro Schulden.