Ziegler Group baut neues Werk in Grafenwöhr

Die Ziegler Group aus Plößberg im Landkreis Tirschenreuth ist mit einem Umsatz von über 550 Millionen Euro einer der größten Holzverarbeiter Bayerns. Momentan plant das Unternehmen ein Werk für Holzfaserdämmplatten in Grafenwöhr zu errichten.

Über 100 neue Arbeitsplätze

Wie die Ziegler Group mitteilte, entstehen durch den neuen Standort im Industriegebiet Hütten bei Grafenwöhr über 100 neue Arbeitsplätze.

Holzfaserplatten werden im Hausbau bei der Dämmung von Dach, Decke und Wänden vielfältig eingesetzt. Das Unternehmen nehme in der Region einen "kontinuierlichen Bedarf an nachhaltigen Dämmprodukten" wahr. Der Standort biete laut Ziegler eine gute Verkehrsanbindung in alle Richtungen.

Projekt kostet 80 Millionen Euro

Das 80 Millionen Euro-Projekt, das zuerst auf einer Fläche von zwölf Hektar geplant war, war bei den Anwohnern in Bärnau auf Widerstand gestoßen. Darauf zog die Ziegler Group ihr Vorhaben in Bärnau zurück. Dafür ist der Plan jetzt in Grafenwöhr willkommen.

Bürgermeister Edgar Knobloch (CSU) freut sich über das neue Werk: "Ich bin froh darüber, dass sich mit der Ziegler-Group ein dynamisches Unternehmen in Grafenwöhr ansiedelt und ein innovatives und nachhaltiges Produkt produziert wird und damit langfristig zukunftsorientiere Arbeitsplätze schaffen wird".

Trotz grünem Licht, fiel Entscheidung für Grafenwöhr

Nach einem Bürgerentscheid in Bärnau gab es für die Ziegler Group am Ende grünes Licht für den Bau des Werks. Die Firma hielt trotzdem an ihren neuen Plänen für das Werk in Grafenwöhr fest. Laut dem Bärnauer Bürgermeister Alfred Stier (CSU) ist die ausbleibende Ansiedlung des Werks ein großer Verlust für die Stadt. Das Werk wäre "die größte Investition, die Bärnau jemals gehabt hätte", hatte er am 27. Mai in einer Ankündigung des Bürgerentscheids geäußert.