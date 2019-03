vor 7 Minuten

Ziegenmief sorgt für Nachbarschaftsstreit in Pechgraben

Pechgraben in Oberfranken ist Schauplatz eines Nachbarschaftsstreits. Ein offenbar besonders übel riechender Ziegenbock plagt die Nachbarn. Sie hätten ihn am liebsten los, wenigstens aber in gebührendem Abstand. Die Bock-Besitzer bleiben stur.