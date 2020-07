ZF-Mitarbeiter bilden Menschenkette gegen Stellenabbau

Aus Angst vor einem möglichen Stellenabbau in Schweinfurt haben Beschäftigte des Autozulieferers ZF eine Menschenkette gebildet. Nach Angaben der Polizei reihten sich rund 1.300 Personen darin ein.

Wegen Corona fassten sich die Mitarbeiter dabei nicht an den Händen. Mit eineinhalb Meter langen Papierstreifen hielten sie den nötigen Abstand zueinander.

IG Metall: ZF schürt unnötige Ängste

Die Beteiligten fordern von ZF konkrete Pläne über die Zukunft des Standorts Schweinfurt. Der Automobilzulieferer habe diese Pläne bisher nicht vorgelegt, so der erste Bevollmächtigte der IG-Metall Peter Kippes. Man ließe die Mitarbeiter im Unklaren und schüre unnötig Ängste um den Arbeitsplatz.

7.500 Arbeitsplätze sollen bei ZF in Deutschland wegfallen

ZF kündigte an, 15.000 Stellen weltweit abbauen zu wollen. In Deutschland seien 7.500 Arbeitsplätze betroffen. Ob in Schweinfurt Stellen abgebaut werden, konnte ZF-Standortleiter Hans-Jürgen Schneider nicht sagen.

Er glaube, dass der ZF-Konzern sehr gut aufgestellt sei. Das gelte auch für den Standort Schweinfurt. "Der Vorteil ist, dass wir ein sehr heterogenes Produkt-Portfolio haben: Lkw-Antriebsstrang und -Fahrwerk, Pkw-Antriebsstrang und –Fahrwerk und E-Mobilität." Solange man Mobilität brauche, werde es auch Produkte aus Schweinfurt geben, sagte Schneider in einem BR-Interview.

Beschäftigungssicherung bis 2025

Der Automobilzulieferer ZF hofft, in wenigen Tagen Pläne vorlegen zu können. Für den Standort Schweinfurt bestehe ein Vertrag für Beschäftigungssicherung bis Ende 2025.