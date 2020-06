ZF-Beschäftigte wehren sich gegen Stellenabbau

Der Autozulieferer ZF will in den nächsten Jahren bis zu 15.000 Stellen weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Jetzt demonstrieren Beschäftigte dagegen, auch in Niederbayern. Die IG Metall ruft für diesen Mittwoch deswegen zu Protestaktionen unter anderem vor den Werkstoren in Passau auf. Auch in Bayreuth wird am Mittwoch demonstriert. In Nürnberg ist für Donnerstag eine Kundgebung von ZF-Beschäftigten vor der Meistersingerhalle geplant, mit anschließendem Autokorso zum Werk.

ZF ist Passaus größter Arbeitgeber

ZF ist ein Stiftungsunternehmen mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee und beschäftigt allein in Deutschland gut 50.000 Menschen - davon 18.000 in Bayern. In Passau gibt es drei ZF-Werke: in den Stadtteilen Grubweg und Patriching und auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Thyrnau. Insgesamt sind es laut Firmensprecher 4.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist der größte Arbeitgeber der Stadt.

Protestaktion an den Passauer Werkstoren

Seit Dienstagnachmittag ist der Protest von Passaus ZF-Beschäftigten gegen den geplanten Stellenabbau schon an den Werkstoren zu sehen: An den Standorten in Patriching und Lindau hängen Großtransparente mit der Aufschrift "Beschäftigung und Standorte sichern – Sicherheit für uns und unsere Familien. Nein zum Personalabbau bei ZF". Außerdem verteilen gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter seit Dienstag und noch Mittwoch Flugblätter.