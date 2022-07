Zeugnis-Vergabe: Johanniter in München raten zu Gelassenheit

Am Freitag gibt es Zeugnisse in Bayern, und viele Eltern wünschen sich, sie mögen für ihre Kinder möglichst gut ausfallen. Doch auch den Kindern selbst sind gute Noten wichtig: "Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Beurteilung von Leistung eine große Rolle spielt. Und das wissen auch die Kinder", sagt Renate Schemann. Die Sonderpädagogin leitet das Dominik-Brunner-Haus der Johanniter in München-Ramersdorf, in dem sozial benachteiligte Kinder schulisch, aber auch emotional und sozial gefördert werden.

Bei guten Noten loben, bei schlechten Noten nicht schimpfen

Entscheidend sei für die Kinder das Lob der Eltern, so Schemann. Als Belohnung empfiehlt sie weniger das teure Geschenk, sondern besser einen tollen Ausflug, Schwimmbadbesuch oder ähnliches. Das sei viel wertvoller für die Bindung zwischen Eltern und Kindern.

Wenn die Noten nicht so gut sind, sollten die Eltern nicht schimpfen - denn, so Schermann: "Kein Kind schreibt absichtlich schlechte Noten." Stattdessen sollten Eltern besser mit den Lehrern reden, um herauszufinden, woran es gelegen hat. Schließlich war lange Zeit Homeschooling, die Lernrückstände seien deshalb manchmal gewaltig.

Pädagogin: Durchfallen muss kein Drama sein

Wenn ein Kind durchfällt, rät die Pädagogin der Johanniter, das als Chance zu sehen. Wer wiederholen muss, kann die Inhalte in den schwierigen Fächern nochmal neu und von Grund auf lernen. "Niemand fragt im späteren Berufsleben nach, ob man in der Schulzeit eine Klasse wiederholt hat."

In den Ferien sollte die Schule zwei, drei Wochen überhaupt keine Rolle spielen, rät Schemann. Gelernt werden sollte frühestens in der zweiten Ferienhälfte. Ihre wichtigste Empfehlung: viel lesen. "Das schult Sprachverständnis der Kinder und sie bleiben in Übung."