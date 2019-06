Zeugensuche nach sexuellem Übergriff in Burgbernheim

Der Übergriff soll sich am Bahnhof von Burgbernheim abgespielt haben. Dort hatte der mutmaßliche Täter sein Auto, einen weißen Seat, geparkt. Das 16 Jahre alte Mädchen gab an, in dem Wagen gegen ihren Willen begrapscht worden zu sein. Außerdem habe der Mann sie aufgefordert sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Zeugen des Vorfalls gesucht

Als Gegenwehr habe das Mädchen gegen die Autotür getreten als gerade ein "älteres Ehepaar", das Fahrzeug passierte. Dieses könne dadurch auf den Vorfall aufmerksam geworden sein. Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet das genannte Ehepaar oder weitere eventuelle Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 zu melden.