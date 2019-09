Zeugenaufruf nach tödlicher Schlägerei in Schwabach

Gegen 2:25 Uhr sei es in der Nördlichen Ringstraße zu einer Schlägerei gekommen, an der vier Personen beteiligt gewesen sein sollen. Im Laufe dieser Auseinandersetzung sei ein 36-jähriger Pole auf die Straße gestürzt und wurde von einem Pkw überrollt, so die Polizei. Die drei anderen Personen ergriffen sofort die Flucht, der 36-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Polizei sucht dringend Zeugen

Nun startet die Kriminalpolizei Schwabach einen Zeugenaufruf und beschreibt das geflüchtete Trio wie folgt: Der erste Unbekannte sei 35 - 40 Jahre alt, groß, habe eine Glatze und trug einen blauen Jogginganzug. Der zweite sei ungefähr 25 - 30 Jahre alt, schlank, war bekleidet mit einem schwarzem Kapuzenoberteil und schwarzer Jacke in Kunststoffoptik. Der dritte Unbekannte sei 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, habe schwarze, kurze Haare sei dunkel gekleidet gewesen. Nach Zeugenangaben flüchteten die Männer in Richtung Innenstadt. Alle Beteiligten sollen der Sprache nach aus Osteuropa stammen.

Folgende Fragen an die Bevölkerung

Die Polizei hat folgende Fragen an die Bevölkerung: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wem sind in Schwabach vor der Tatzeit vier Männer aufgefallen, die möglicherweise einen heftigen Streit hatten? Wer hat drei Männer nach 02:25 Uhr in Schwabach gesehen, die in Richtung Innenstadt gelaufen oder gerannt sind? Möglicherweise hielten sich alle vier Beteiligten vor dem Geschehen in einer Gaststätte auf. Wer kann hierzu Angaben machen oder hat entsprechende Beobachtungen gemacht, zum Beispiel beim Verlassen der Gaststätte?

Die Schwabacher Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.