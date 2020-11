Zeugenaufruf nach Explosionen an Halloween

Eine Baustellentoilette, einen Zigarettenautomaten und einen Hundekotbeutelspender haben Unbekannte in der Halloween-Nacht in die Luft gejagt. Wenige Tage später entdeckten Zeugen an einer Bushaltestelle im benachbarten Ingolstadt einen selbstgebauter Böller, den Spezialisten des Landeskriminalamtes und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord dann entschärfen konnten. Die Ermittler prüfen nun, ob dieselben Täter für die einzelnen Sprengungen verantwortlich sind und ob der selbstgebaute Böller von diesen stammt.

Keine Verletzten

Zunächst waren am Abend des 31. Oktober in Großmehring im Abstand von zwei Stunden zuerst ein Kotbeutelspender für Hunde und dann eine Baustellentoilette in die Luft gesprengt worden. Gegen fünf Uhr früh des Folgetags zerstörten Unbekannte auf dieselbe Weise dann noch einen Zigarettenautomaten. Verletzt wurde bei den drei Explosionen niemand, der Schaden beträgt laut Polizei insgesamt 6.000 Euro.