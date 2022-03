Zeugenaufruf: Erdkröte lebendig neben Amphibienzaun aufgespießt

Die Kreisgruppe Cham des Landesbunds für Vogelschutz hat Strafanzeige gestellt. Eine Erdkröte war aufgespießt an einem Amphibienzaun in Blaibach im Landkreis Cham gefunden worden.

Kröte war trächtig

Der LBV verurteilt die Tat als "grausam" und "entsetzlich". Das weibliche Tier, das trächtig und bei lebendigem Leib mit einem Ast aufgespießt worden war, habe "ein Martyrium" erlitten. Das Tier lebte noch, als eine Amphibienzaunbetreuerin es am Mittwochmorgen entdeckte und die Polizei alarmierte.

Der Naturschutzverband wertet die Tat eines bislang unbekannten Tierquälers außerdem als bewusste Provokation gegen den Tier- und Artenschutz. Die Erdkröte war direkt neben einem Sammeleimer hinterlassen worden, der zum Einsammeln der Tiere neben dem Amphibienschutzzaun steht.

Zeugen gesucht: Wer hat etwas beobachtet?

Der LBV hofft jetzt auf Zeugen, die vielleicht Hinweise auf den Täter geben können. Der Zeitraum für die Tat lasse sich aufgrund der Biologie der Tiere und dem täglichen Absammeln am Zaun gut eingrenzen: Sie muss sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, 9 Uhr, ereignet haben. Tatort war eine relativ gut befahrene Kreisstraße zwischen Blaibach und Bärndorf.

Polizeibeamte erlösen Kröte von ihrem Leid

Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Bad Kötzting melden, die die Tierquälerei im Polizeibericht gemeldet hatte. Die Streife musste das aufgespießte Tier, das noch lebte, aber schwerstverletzt war, schlussendlich töten.

Amphibienschutzzäune sind in ganz Deutschland jetzt in der Laichzeit der Tiere wieder an vielen Straßen aufgebaut. Sie sollen wandernde Kröten schützen, damit sie nicht von Autos überfahren werden.