Zeugen gesucht: Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt in Tettau

Eine Tasche voller Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in Tettau im Landkreis Kronach am Dienstagabend erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, griff der Täter dabei zwei Mitarbeiterinnen an.

Täter versprüht Reizgas und erbeutet Bargeld

Der Unbekannte soll gegen 20.15 Uhr an der Hintertüre des Ladens in der Christian-Müller-Straße einer 18-jährigen Angestellten an den Haaren gezogen und ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Danach soll er im Lagerraum des Marktes Reizgas in Richtung einer 46-jährigen Mitarbeiterin gesprüht und ihr eine Sicherheitstasche voller Bargeld entrissen haben. Er floh in Richtung Bahnhof, eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Wert der Beute liegt nach Polizeiangaben im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen.

Täter nach Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft gesucht

Nach Angaben der Ermittler war der unbekannte Täter rund 1,80 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Basecap, schwarze Oberbekleidung und hatte sein Gesicht mit einem schwarzen Schlauchschal verdeckt. Zeugen, die Angaben zur Tat, dem Täter, oder dessen Flucht in Richtung Bahnhof machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 an die Kriminalpolizei in Coburg wenden.