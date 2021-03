Zeugen gesucht: Mann von drei Personen mit Stöcken verprügelt

Zwei Männer und eine Frau haben am Dienstagabend in Nürnberg einen 39-Jährigen mit Stöcken verprügelt – warum, ist bislang ungeklärt. Die Tat ereignete sich neben dem Frankenschnellweg auf Höhe der Rothenburger Straße. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Verkehrsteilnehmerin gegen 18.00 Uhr den Notruf gewählt, weil sie beobachtete, wie ein Mann mit Stöcken verprügelt wurde.

Polizei findet blutendes Opfer am Nürnberger Plärrer

Eine Polizeistreife, die bald darauf am Frankenschnellweg ankam, traf am genannten Ort aber niemanden an. Kurz darauf entdeckten Polizisten rund zwei Kilometer entfernt am Plärrer einen Mann, der stark am Kopf blutete. Wie sich herausstellte, war der 39-Jährige nach dem Angriff mit der U-Bahn von der Rothenburger Straße zum Plärrer gefahren. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Fahndung nach den Angreifern läuft

Der Hintergrund der Tat und der genaue Ablauf sind derzeit noch unklar. Die Polizei sucht nun nach den mutmaßlichen Angreifern, zwei Männern und einer Frau mit dunklen Haaren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911-65830 bei der Polizei-Inspektion Nürnberg-West zu melden.