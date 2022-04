Zeugen gesucht: Einbruch in Lichtenfelser Supermarkt

Unbekannte Einbrecher haben zwischen Freitagabend (20.15 Uhr) und Samstagfrüh (05.45 Uhr) mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Supermarkt im Lichtenfelser Stadtteil Schney erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, seien die Täter über das Dach in den Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße eingedrungen, nachdem sie zuvor einen Zaun gewaltsam geöffnet hatten.

Mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet, Zeugenhinweise erbeten

Das erbeutete Geld stammt aus dem Tresor eines Büros. Die Täter konnten unerkannt entkommen, nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer im besagten Zeitraum oder davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Schney gesehen hat, möge sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung setzen. Bei dem Einbruch entstand am Gebäude ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro.