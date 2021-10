vor 24 Minuten

Zeugen gesucht: Einbruch in Bäckerei in Großheubach

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg sucht Zeugen eines Einbruchs in eine Bäckerei in Großheubach im Landkreis Miltenberg. In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in die Bäckerei eingebrochen und haben dabei einen hohen Sachschaden hinterlassen.