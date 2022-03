Zertifizierte Raumbegrüner: Wohlbefinden in Büro und Homeoffice

Im Kampf gegen eingestaubte Blätter und trockene Erde ist Florist-Meisterin Stephanie Steichele in Nürnberg unterwegs: Alle drei Monate rückt sie mit ihrem Team aus zur Pflanzenpflege. Für einen großen Modeladen hat die zertifizierte Raumbegrünerin Dutzende Pflanzen ausgesucht und platziert.

Mit weißen Handschuhen zur Pflanzenpflege

Mit dabei: Gärtner Rainer Hartung. Er zieht blütenweiße Handschuhe über und streicht vorsichtig den Staub von einer großen Monstera. Blattglanz aus der Dose gibt's auch noch obendrauf. In dem Geschäft soll das frische Grün der meist jungen Kundschaft positiv ins Auge springen.

Raumbegrünung für Firmen- und Privatkunden

Raumbegrünerinnen wie Stephanie Steichele sind spezialisiert auf Innenräume: Büros, Hotels, Restaurants, Läden, auch Privatwohnungen. Sie wählen je nach Kundenwunsch Pflanzen aus, liefern und pflegen diese regelmäßig. Sie kümmern sich darum, dass Blumen in Innenräumen positiv auf das Raumklima einwirken, sich die Pflanzen wohlfühlen und das grüne Gesamtbild zur jeweiligen Firmenphilosophie passt.

Weiterbildung für ausgebildete Gärtnerinnen und Floristen

Zertifizierte Raumbegrüner haben dafür eine einwöchige Weiterbildung für Gärtnerinnen und Floristen absolviert, die seit 2010 in der Branche angeboten wird.

Zu den Ausbildungsinhalten gehören unter anderem Kenntnisse über Düngerarten und Bewässerungssysteme, über Wasserqualität und Pflanzennahrung, sowie verschiedene Techniken bei der Innenraumbegrünung. Der alles entscheidende Faktor ist das Licht am Standort:

"Wir müssen Raum und Pflanzen in Einklang bringen. Und das ist gar nicht so einfach, weil jede Pflanze unterschiedliche Ansprüche an den Raum hat." Gärtnermeister und Raumbegrüner Jürgen Herrmannsdörfer

Was der Mensch als "hell" empfindet, reicht einer Pflanze oft nicht aus an Licht. Jürgen Herrmannsdörfer hat gleich zwei Messgeräte im Einsatz: ein Luxmeter und ein PAR-Messgerät. Wieviel Licht trifft auf die Pflanze und wieviel davon kann sie wirklich nutzen? In Büros muss das Grün ganze Wochenenden ohne Deckenlicht überstehen können.

Moosbilder und vertikales Grün im Trend

Besonders großblättrige Pflanzen sind gefragt, Hydrokultur sorgt für geringen Pflegeaufwand. Die Pflanzen sollen mit frischem Grün den Raum beleben. Das beruhigt das Auge und inspiriert beim Arbeiten. Im Trend sind flächige Moosbilder und vertikales Grün – große bepflanzte Wände, die auch frei im Raum stehen können.

"Natürlich können sie auch Schadstoffe aus der Luft filtern und Schallschutz geben." Stephanie Steichele, zertifizierte Raumbegrünerin

Christian Schenk von der Würzburger Firma Sprintis sieht seine begrünten Büroräume als Standortvorteil. Um Mitarbeiter zu halten oder Fachkräfte anzuwerben, gehöre eine angenehme Arbeitsatmosphäre heute dazu:

"Grün gehört zum Gesamtkonzept, um einen attraktiven Arbeitsplatz anzubieten." Christian Schenk, geschäftsführender Gesellschafter

Jährlich gibt es für Gärtner und Floristinnen mit Erfahrung Seminare zu diesem Thema, zum Beispiel von der Bildungsstätte Gartenbau in Grünberg, der Hochschule Weihenstephan und der Fachschule Veitshöchheim.