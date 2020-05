Zerstörung und ein Wunder: Fünf Jahre nach dem Tornado in Affing

In der kleinen Gemeinde Affing im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es zwei Zeitrechnungen, die Zeit vor dem Tornado und die Zeit danach. Heute (13. Mai) vor fünf Jahren haben dort Sturmböen von bis zu 250 Stundenkilometer gewaltige Schäden angerichtet.

Die zerstörerische Wucht des Tornados

In der Nacht vom 13. auf den 14. Mai 2015 verwüstet der durchziehende Tornado vor allem den Affinger Ortsteil Gebenhofen. Zuvor hat sich der Sturm über Langweid und Stettenhofen auf der anderen Seite des Lechs ausgetobt, Bäume abgeknickt und große Schäden an einem Wohnblock angerichtet. In Gebenhofen reißen die Böen dann Dachstühle weg und drücken ganze Mauern ein, sie wirbeln Autos übereinander, Dachplatten und ganze Holzbalken bohren sich wie Geschosse in Hauswände.

Trotz der Gewalt des Tornados gab es keine Todesopfer

Wenige Minuten nur dauert der Spuk, doch danach sind mehr als 200 Häuser zum Teil schwer beschädigt. Wie durch ein Wunder, so sagen viele später, kommt niemand ums Leben. Noch in der Nacht rücken die ersten Helfer von Feuerwehr und Katastrophenschutz an, um Folien über abgedeckte Dächer zu spannen und Elektroleitungen zu sichern. Am nächsten Tag dann kommen Freiwillige aus ganz Bayern nach Affing, um Schutt wegzuräumen, eine beispiellose Unterstützung, sagt Bürgermeister Markus Winklhofer im Rückblick.