Zerstörung nach dem Zyklon: Sant'Egidio hilft in Südostafrika

Verheerende Schäden durch Zyklon in Südostafrika

Der Würzburger Pharmazeut Dieter Wenderlein betreut die Zentren von Würzburg aus, dem Sitz der deutschen Zentrale von Sant'Egidio. Die Berichte seiner Freunde und Mitstreiter oft vor Ort in Südostafrika machen den 53-Jährigen betroffen. So wurde eines der beiden DREAM-Zentren zur Behandlung von AIDS-Kranken frontal von dem Zyklon getroffen. Dächer wurden abgedeckt, das Labor des Zentrums ist zerstört. Von den Mitarbeitern vor Ort wurde niemand verletzt. Das volle Ausmaß der Schäden wird sich beispielsweise in Mosambik aber erst noch zeigen, so Dieter Wenderlein im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Es ist ein enormer Rückschlag für das ganze Land, man kann gar nicht abschätzen, was das für die nächsten Jahre bedeuten wird." Dieter Wenderlein, Gemeinschaft Sant'Egidio Würzburg