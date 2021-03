Zerstörtes Vereinsheim: Große Spendenbereitschaft in Kaufbeuren

"Wir sind echt überrascht, wer alles spendet, und hoffen, dass noch ein bisschen was zusammenkommt", sagte TSVO-Geschäftsführerin Susanne Zoller dem BR. Der Verein hat bei der Explosion sein gesamtes Inventar verloren - von Möbeln über Fitnessgeräte, 45 Trikotsätze und viele Bälle, bis hin zu technischen Geräten wie Kühlschrank, Waschmaschine oder die Steuerung der Sprinkleranlage.

Schaden am Inventar beträgt 130.000 Euro

All das schätzt der Verein auf etwa 130.000 Euro, ein Schaden, der nicht versichert war. Die genaue Ursache für die Explosion des Vereinsheims ist nach wie vor unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Es wird ein Zusammenhang mit der Flüssiggasanlage vermutet. Den Schaden schätzt der Verein auf rund 130.000 Euro.

Aufregung um vermeintliche Betrüger

Am Wochenende hatte in Oberbeuren die Meldung über mögliche betrügerische Spendensammler für Aufregung gesorgt: Der Verein hatte auf seiner Internetseite gewarnt, dass mehrere Personen von Haus zu Haus ziehen und um Spenden per EC-Karte für das explodierte Vereinsheim bitten. Vermutlich handelte es sich dabei laut der Vereinsführung aber wohl um ein Missverständnis: Am Wochenende waren die Malteser zum Spendensammeln im Ort unterwegs. Der Vereinsvorsitzende Uwe Seidel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der TSV keine Spenden an der Haustür sammelt, sondern nur über seine drei Spendenaktionen vor allem im Internet.

Trümmerberg erinnert an Explosion

Auf dem Sportgelände am Rand von Oberbeuren erinnert unterdessen noch immer ein Trümmerberg an die verheerende Explosion des Vereinsheims in der Nacht auf den 27. Februar. Durch die Wucht der Detonation und umherfliegende Trümmerteile waren auch mehrere Häuser in der Nachbarschaft zum Teil stark beschädigt worden. Der Gesamtschaden dürfte deutlich über einer Million Euro liegen.

Beseitigung der Trümmer wird noch dauern

Da die Stadt Kaufbeuren die Aufräumarbeiten ausschreiben musste, wird die Beseitigung der Reste des Vereinsheims laut der Geschäftsführerin wohl noch einige Zeit dauern. Der Verein plant, bis zum Wiederaufbau seines Heims Container als Übergangslösung aufzustellen.