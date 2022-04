Breitengüßbach: Zerstört eine Wohnanlage das Ortsbild?

Am Breitengüßbacher Brückenweg im Landkreis Bamberg sollen rund 70 sogenannte "Service-Wohnungen" für Senioren sowie Einzelhäuser für Familien mit einem Generationenspielplatz entstehen. Der Gemeinderat hat mehrheitlich für den Bau der Anlage mit mehreren Stockwerken abgestimmt – doch einigen Breitengüßbachern gefällt das Bauprojekt nicht. Deshalb haben sie bis Anfang Januar 430 Stimmen dagegen gesammelt. Am Sonntag stimmen die Bürgerinnen und Bürger in einem Rats- und Bürgerbegehren über den Bau der Seniorenwohnanlage ab.

Bauvorhaben ökologiebewusst geplant

Die Gemeinde will mit der Anlage Wohnraum schaffen und durch den geplanten Standort an den Bahngleisen soll die Flächenversiegelung am Ortsrand minimiert werden. Es sei prognostiziert, dass bis 2033 rund 40 Prozent mehr Menschen mit 65 plus in Breitengüßbach leben, so die Erste Bürgermeisterin, Sigrid Reinfelder (Unabhängige Bürgerblock Breitengüßbach, UBB). Das Bauprojekt werde von regionalen Partnern durchgeführt und habe durch die etwa 14 Meter Höhe eine hervorragende schallabschirmende Wirkung. Außerdem sei das Bauvorhaben ökologiebewusst geplant, so Reinfelder weiter.

Bürgerbegehren: Vierstöckige Anlage passt nicht ins Ortsbild

Die Gegner der Anlage sehen jedoch keinen so großen Bedarf an Seniorenwohnungen in der Gemeinde. Michael Witt wohnt seit 63 Jahren am Brückenweg neben den Bahngleisen. Das Bauprojekt ist direkt vor seiner Tür mit Parkplätzen und Zufahrtsstraße geplant. Der Breitengüßbacher hat gemeinsam mit anderen Anwohnern das Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. Von seinem Garten aus würde Witt auf die vierstöckige Anlage schauen. "Die Seitenansicht des Gebäudes wäre eine riesengroße Wand, fensterlos. 14 Meter hoch und ungefähr 20 Meter breit", so Witt.

Die vierstöckige Wohnanlage würde das dörfliche Ortsbild und Grünfläche zerstören, meint Witt. Er habe nichts gegen Servicewohnungen für Senioren, betont der Vertreter des Bürgerbegehrens, aber nicht in dieser klotzigen Bauweise. Die Gegner des Bauprojekts wünschen sich 40 kleinere Häuser und kritisieren, dass sie bei der Planung nicht mit einbezogen wurden.

Rund 3.660 Breitengüßbacher entscheiden

Für die beiden Bürgerentscheide der Gemeinde Breitengüßbach sind rund 3.660 Einwohner stimmberechtigt. Dabei kann im Ratsbegehren mit einem Ja oder Nein für den Bau der Anlage nach den bisherigen Planungen gestimmt werden. Im Bürgerbegehren hingegen kann mit einem Ja oder Nein für eine Neuplanung der Anlage gestimmt werden. Falls am Sonntag beide Bürgerentscheide eine 20-prozentige Mehrheit erhalten sollten, wird eine abschließende Stichfrage klären, ob die mehrstöckige Seniorenwohnanlage am Brückenweg gebaut wird.