Zeremonie gegen angeblichen Fluch: Frau um 10.000 Euro betrogen

Falsche Polizisten oder angebliche Enkel – von erfolgreichen Betrugsmaschen berichtet die Polizei immer wieder. Diese Masche, auf die eine Schweinfurter Seniorin hereinfiel, ist aber durchaus ungewöhnlich: Angeblich soll die Familie der Seniorin verflucht gewesen sein. Diesen "Fluch" wollten zwei Betrügerinnen mit einer speziellen Zeremonie brechen und ergaunerten auf diesem Weg 10.000 Euro.

Betrügerin sprach Seniorin auf der Straße an

Eine der Betrügerinnen hatte die Seniorin laut Polizei am vergangenen Mittwoch in der Oskar-von-Miller-Straße in Schweinfurt angesprochen. Die Unbekannte behauptete, dass auf der Familie der Seniorin ein Fluch lasten würde und bot ihre Hilfe an. Daraufhin seien die Frau und die Seniorin in einen Supermarkt gegangen, um Eier und weitere Gegenstände für die angeblich notwendige Zeremonie zu kaufen, heißt es von der Polizei.

Statt Geld nur Zeitungspapier in Tuch gewickelt

Anschließend gingen die beiden mit einer weiteren Betrügerin in die Wohnung der Seniorin. Auch außerhalb der Wohnung führten die Betrügerinnen mehrere Rituale durch: "Unter anderem sollte die Seniorin einen hohen Geldbetrag in ein Tuch wickeln und es dem Duo übergeben", so die Polizei.

Das tat die Seniorin auch, bekam das Geld im Tuch augenscheinlich wieder zurück und sollte das Bündel laut den Betrügerinnen für einige Tage unter ihre Matratze legen. Erst Tage später, laut Polizei am Wochenende, wurde die Seniorin misstrauisch und öffnete das Tuch: Darin befand sich aber statt der Geldscheine lediglich Zeitungspapier.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täterinnen sind laut Polizei beide etwa 35 Jahre alt. Eine Betrügerin ist etwa 1,70 m groß, trug eine Brille und wird von der Polizei als sehr gepflegt beschrieben. Die zweite Betrügerin ist etwa 1,65 m groß und hat laut Polizei eine kräftige Figur. Laut Polizei sprachen beiden Betrügerinnen Russisch.