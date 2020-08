Zeppelin Museum entdeckt alte Luftbilder aus Unterfranken

Mehr als 100 Jahre ist es her, als ein Zeppelin in Unterfranken den Main entlang flog. Weit über dem Boden wurden dabei Fotos aus dem Zeppelin heraus aufgenommen. In alten Fotoalben hat das Zeppelin Museum in Friedrichshafen nun Luftbildaufnahmen gefunden, die vermutlich bei dieser Mainreise entstanden sind. Die Mitarbeiter des Zeppelin Museums vermuten, dass es sich um eine Delag-Fahrt in den 1910er Jahren vor dem ersten Weltkrieg handelt. Die Deutsche Luftschifffahrts-Aktiengesellschaft, kurz Delag, war die erste Fluggesellschaft der Welt.

Luftaufnahmen zeigen Würzburg und Kitzingen

Die alten Fotoalben stammen vermutlich aus einem Nachlass. Wo die Aufnahmen, die in den Alben kleben, entstanden sind, sei nicht so einfach zuzuordnen. "Nichts ist beschriftet", sagt Barbara Waibel, die im Archiv des Zeppelin Museums arbeitet. Außerdem sei unklar, welche Fotos zusammengehören. Um mehr darüber zu erfahren, was die Fotos zeigen, hat das Zeppelin Museum erste Fotos auf Facebook gepostet. Reaktionen aus Unterfranken ließen nicht lange auf sich warten. Nutzer erkannten Würzburg und Kitzingen auf den Luftbildaufnahmen.