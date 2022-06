Zentrum für Künstliche Intelligenz in Würzburg eröffnet

Im Alltag merken wir oft kaum, wo bereits Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. "Im Prinzip bei jeder Amazon-Bestellung", sagt Professor Arndt Balzer von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS). Immer dann etwa, wenn Vorschläge gemacht werden, was andere Kunden mit ähnlichen Interessen gekauft haben. "Da steckt schon seit vielen Jahren künstliche Intelligenz dahinter", sagt Balzer und nennt weitere Anwendungsbereiche – von Streaming-Portalen bis zum Autonomen Fahren. Arndt Balzer lehrt an der Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik der Hochschule. Seit kurzem hat die einen neuen Studiengang im Angebot, der sich ausschließlich mit Künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigt. Jetzt gibt es dafür auch ein eigenes Forschungszentrum.

1.600 Quadratmeter für Künstliche Intelligenz

Auf 1.600 Quadratmetern will sich die FHWS künstlich der KI und Robotik widmen. "CAIRO", heißt das neue Forschungszentrum, das nun eröffnet hat. Die Abkürzung leitet sich aus dem Englischen ab: "Center for Artificial Intelligence and Robotics". Etwa 100 Studentinnen und Studenten sollen dort zukünftig an Vorlesungen teilnehmen, entwickeln und forschen. "Es wird hier ein Raum sein der Forschung und der Lehre gleichermaßen", sagt Arndt Balzer.

Nicht nur Studierende im Masterstudiengang "Künstliche Intelligenz" dürfen das Gebäude nutzen, heißt es von der FHWS. Prinzipiell soll es allen Studierenden offenstehen, also zum Beispiel auch aus den Bereichen Robotik, Technomathematik oder Elektrotechnik. Das Forschungszentrum befindet sich auf dem Gelände eines Würzburger Fachverlags.