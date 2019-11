Zentrum für Krebsforschung: Söder verspricht 150 Millionen Euro

Das neue Krebs-Zentrum in Erlangen soll die Forschung der bayerischen Universitätskliniken bündeln. Die Staatsregierung will die Arbeit finanziell unterstützen - mit 150 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren. Das kündigte Ministerpräsident Söder bei der Vertragsunterzeichnung am Donnerstagmittag an.

Zentrum soll international konkurrenzfähig sein

Krebs sei die letzte große Geißel der Menschheit, die man bekämpfen müsse, sagte der CSU-Vorsitzende. Deshalb sei es wichtig, Geld für die Forschung in die Hand zu nehmen. Er erhoffe sich, dass die Zusammenarbeit der Kliniken dazu führe, das volle Potenzial der Forschungen auszuschöpfen und dadurch international konkurrenzfähig zu sein, betonte Söder.

Der Direktor der Klinik für Hämatologie und Internistische Onkologie in Erlangen, Professor Andreas Mackensen, zeigte sich zufrieden mit den von Söder versprochenen 150 Millionen Euro Unterstützung: "Wenn es dann tatsächlich so viel Geld werden sollte, könnten wir sehr gut damit arbeiten", sagte er. Zunächst aber müsse man gemeinsame Strukturen schaffen.

Alle Krebspatienten in Bayern sollen profitieren

Beim neuen Krebsforschungszentrum haben die Kliniken in Erlangen, Augsburg, Würzburg und Regensburg sowie die beiden Münchner Kliniken zum ersten Mal eine dauerhafte Kooperation vereinbart. Die Geschäftsstelle des Zentrums ist – wegen der geographischen Lage in der Mitte Bayerns - in Erlangen angesiedelt.

Nach Angaben der Bayerischen Staatskanzlei soll es künftig für alle Patienten in Bayern möglich sein, an experimentellen Studien teilzunehmen oder von neuen Behandlungsmethoden zu profitieren. Ein Forschungsschwerpunkt ist die sogenannte "CAR-T-Zellen-Immuntherapie". Dabei wird das Immunsystem des Patienten gentechnisch so ertüchtigt, dass es selbständig gegen den Krebs vorgeht.