Zentrum für Erinnerungskultur an Uni Regensburg wird eröffnet

Auf den Fotos, die entlang einer langen Galerie in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg hängen, blicken junge Menschen auf die fünfköpfige Gruppe junger Berufsschüler aus Schwandorf. Es sind Fotos, die von einem einst unbeschwerten Leben erzählen - bevor die Abgebildeten Opfer des Nationalsozialismus wurden. Die Fotos berühren auch die Berufsschüler wie Nadine Seidl aus dem nahegelegenen Schwandorf. "Das ist Teil meiner Geschichte, ob ich will oder nicht. Und ich muss mich damit auseinandersetzen, damit sowas nie wieder passiert." Das Interesse der Jugendlichen ist da. Die Frage ist: Wie geht man mit der Neugierde um?

Erinnerungskultur ja - nur wie?

Nadine Seidl und ihre Mitschüler engagieren sich in dem Projekt "ReMember". Zusammen mit der KZ-Gedenkstätte haben sie ein Theaterstück entwickelt und auf die Bühne gebracht - von jungen Menschen für junge Menschen. "Egal woher sie kommen: Jugendliche sind keine unbeschriebenen Blätter, die einfach vollgetextet werden müssen", sagt Dennis Forster, der das Projekt bei der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg betreut. "Bei ‚ReMember‘ bekommen ihre eigenen Erfahrungen und unterschiedlichen Lebensrealitäten Platz. Ihre Geschichte zählt. ‚ReMember‘ ist Streetwork, politisch-historische Bildung, Theater - und Freundschaft."

KZ-Gedenkstätten: Neue Wege des Erinnerns

KZ-Gedenkstätten wie Flossenbürg müssen neue Wege ausprobieren, um zu ermitteln, wie das Erinnern an die Schrecken des Holocaust auch in Zukunft geht. Das Problem ist: Bald werden keine Zeitzeugen mehr leben, weiß Jörg Skriebeleit, der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg: "Ehemalige Häftlinge haben als Zeitzeugen oft eine große Empathie ausgelöst. Man hat ihnen zugehört. Sie waren der Beweis, allein indem, dass sie noch dasaßen, dass diese Geschichte sich ereignet hat, dass sie durch viel Glück und Zufälle den Lagern entronnen sind. Und das ist ein großer Wert, der so nicht ersetzbar ist."

Digitale und innovative Lösungen

Ein Weg, die Botschaft der Zeitzeugen lebendig zu halten, kommt aus den USA. In den dortigen Holocaust-Memorials werden schon länger interaktive Hologramme verwendet. Wie das funktioniert, führt Skriebeleit auf einem Tablet vor, auf dessen Bildschirm ein älterer Herr sitzend abgebildet ist: Pinchas Gutter. Um mit dem Holocaust-Überlebenden zu sprechen, drückt Skriebeleit einen roten Aufnahmeknopf: "Can you tell us something about your family?" Nach einem kurzen Moment beginnt Gutter von seiner Familie und ihrer Ermordung zu erzählen.

Er gibt Antworten, die nachdenklich stimmen. Doch können ausgearbeitete Antworten auf vorgefertigte Fragen den Schrecken der Konzentrationslager vermitteln? Skriebeleit hat da seine Zweifel. "Vielleicht sagt auch nur der auf einem Handzettel gekritzelte Tagesablauf mehr aus, als die Illusion, einen ewigen Zeitzeugen immer befragen zu können."

Trotzdem: Die Gedenkstätte Flossenbürg will sich dem digitalen Fortschritt nicht verschließen. Man probiert aus. Auf dem Social-Media-Kanal Tiktok zum Beispiel erzählen ehemalige KZ-Häftlinge von ihrem Schicksal. So sollen vor allem bei jungen Menschen das Interesse geweckt werden für einen Besuch einer KZ-Gedenkstätte.

Opfergruppen damals und heute im Fokus

Erinnern ist eine Gratwanderung. Das Zentrum für Erinnerungskultur, das am Donnerstagnachmittag an der Regensburger Universität von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet wird, soll nun helfen, diese Herausforderung anzugehen: Erinnerung an vergangene Ereignisse in die Gegenwart zu holen.

Dafür werden Projekte gefördert und es wird mit diversen Gruppen aus der Gesellschaft zusammengearbeitet. Ein Beispiel: Die Diskriminierung und Verfolgung von Homosexuellen. Diese wurden auch in Konzentrationslager wie Flossenbürg verschleppt. Wie andere Häftlinge mussten sie im Steinbruch arbeiten, unter schlimmsten Bedingungen, bis hin zum Tod. Schon länger arbeitet die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg daher mit der LGTBQ-Community in Nürnberg zusammen, um die Erinnerung daran zu fördern.