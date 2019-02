Zentrum für den Frankenwein entstand vor 60 Jahren

Später wurden auf einer Anhöhe in Repperndorf bei Kitzingen fünf Hektar Land gekauft, wo der heutige Sitz der GWF entstand. "Das Ziel der Gründerväter war es, dort in Repperndorf das Zentrum für den Frankenwein zu schaffen", sagte Andreas Oehm, Vorstands-Vorsitzender der GWF, gestern dem BR.

Ab 2025 zentrales Keltern in Repperndorf

Heute wird nun bei der GWF in Repperndorf erneut Spatenstich gefeiert. Für zwölf Millionen Euro entsteht dort ein Neubau, in dem künftig die zentrale Traubenannahme und Kelterstation der GWF untergebracht ist. Die GWF hat derzeit noch zehn Kelterstationen: In Iphofen, Volkach, Wipfeld, Marktbreit, Sulzfeld, Rödelsee, Randersacker, Stetten, Reicholzheim und Tauberrettersheim. Ab 2025 werden dann alle Trauben zentral in Repperndorf gekeltert.

11 Millionen Liter Wein in 13 Millionen Flaschen

Die GWF hat 2.200 Mitglieder, 1.200 davon sind als Winzer und Traubenerzeuger aktiv und bewirtschaften 1.200 Hektar Rebfläche in Franken. Die GWF erzeugt jährlich im Durchschnitt 11 Millionen Liter Wein und bringt 13 Millionen Flaschen Wein auf den Markt.