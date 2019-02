"Zentrum für besondere Einsatzlagen" feiert Richtfest

Am neuen "Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen" in Windischeschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) feiern die Vertreter der Rettungsdienste heute Richtfest. In diesem deutschlandweit einzigartigen Zentrum sollen Einsatzkräfte aller Hilfsorganisationen für besonders schwierige Einsätze trainieren.

Training in verschiedenen Übungskulissen

Wie sie bei Terroranschlägen, Amokläufen, Geiselnahmen und Explosionen am besten vorgehen sollen: Das üben haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte in Windischeschenbach bald unter realitätsnahen Bedingungen.

Im Inneren der Halle entstehen verschiedene Übungskulissen, zum Beispiel ein Café oder ein Büro. Darin können die Einsatzkräfte verschiedene Szenarien trainieren. Während der gestellten Einsätze werden sie in Bild und Ton überwacht.

Mithilfe moderner Technik werde das Üben effektiver und stärke die Kompetenz jedes Einzelnen, erklärte der Projektleiter des Bayerischen Roten Kreuzes schon beim Beginn des Baus.

Beteiligung verschiedener Einsatzkräfte

Bauherr ist das Bayerische Rote Kreuz. Nutzen werden das Zentrum aber auch andere Organisationen wie das Technische Hilfswerk, die Polizei, die Feuerwehr und Bundeswehr. Auch die Polizei sowie Organisationen aus anderen Bundesländern hatten im Vorfeld bereits Interesse signalisiert, am neuen Zentrum Lehrgänge zu absolvieren. Erste Lehrgänge soll es im Sommer geben.