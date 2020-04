Zentrum für 3D-Druck entsteht an der Uni Bayreuth

An der Universität Bayreuth entsteht ein Zentrum für 3D-Druck, das deutschlandweit einmalig sein soll. Wie die Universität mitteilt, habe sie für die Erforschung, Weiterentwicklung und Nutzung der Technologie eine Forschungsstelle eingerichtet. Die additive Fertigung, wie das 3D-Druckverfahren auch genannt wird, werde in Zukunft in allen Industriezweigen eine zentrale Bedeutung einnehmen, heißt es in der Begründung. Das Neue an der Bayreuther Forschungsstelle: Hier sollen die Möglichkeiten der Technologie so interdisziplinär wie sonst nirgendwo erforscht werden.

"Die Universität Bayreuth zeichnet sich aus durch die Verknüpfung von Themenfeldern der Forschung und des Wissenstransfers, die andernorts strikt durch Fächer- und Fakultätsgrenzen getrennt sind." Stefan Leible, Präsident der Universität Bayreuth

Wissenschaftler unterschiedlichster Fachrichtungen

Ziel sei es, Wissenschaftler verschiedener Disziplinen und Unternehmen zusammenzubringen. So arbeiten an der sogenannten Forschungsstelle "Campus Additive.Innovationen" (kurz: CA.I) mehr als 20 Lehrstühle und fünf Fakultäten an Fragen zur Zukunft des 3D-Drucks. Beteiligt sind neben Natur- und Ingenieurwissenschaftlern auch Forscher der Rechts-, Wirtschafts-, Sport- und Afrikawissenschaften. Gemeinsam wollen sie Design, Werkstoffe und Geschäftsmodelle sowie rechtliche und gesellschaftliche Folgen der neuen Technologie diskutieren.

"Nur wenn dieses Zukunftsfeld fächerübergreifend und zusammenhängend bearbeitet wird, können einzigartige und nachhaltige Innovationen von morgen mit und durch die additive Fertigung gelingen." Frank Döpper, Inhaber des Lehrstuhls Umweltgerechte Produktionstechnik an der Universität Bayreuth

Mit 3D-Druck besser durch Krisen

Unternehmen aus der Region sind eingeladen, sich zu beteiligen. Die Uni Bayreuth wolle sie frühzeitig in die Situation versetzen, die Vorteile der neuen Technologie zu nutzen, heißt es. So würde der 3D-Druck den Firmen ungeahnte Freiheiten bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen verschaffen. In Krisenzeiten könnte die neue Technologie gar den Ausfall von Zulieferern kompensieren und die Auslieferung der Waren an Kunden sicherstellen.

"Über die aktuelle Krise hinaus haben additive Technologien grundsätzlich ein hohes Potenzial, die Krisenanfälligkeit von Unternehmen zu senken: Sie bieten zahlreiche Möglichkeiten, um Lücken in Wertschöpfungsketten kurzfristig zu schließen, die Belieferung von Kunden mit wichtigen Produkten sicherzustellen und somit die Unternehmen widerstandsfähiger für Krisensituationen zu machen." Frank Döpper