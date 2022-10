"ZentrenBUendnis" für bessere Nahversorgung am Untermain

Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg will die Initiative Bayerischer Untermain ein sogenanntes "ZentrenBUendnis" auf die Beine stellen. Hintergrund ist die geschrumpfte Nahversorgung, vor allem im ländlichen Raum. Am Donnerstag findet dazu die Auftaktveranstaltung des Projekts "Zentren stärken" im Alten Obstkeller in Mönchberg (Lkr. Miltenberg) statt.

Bündnis will Ortskerne reaktivieren und Geschäftsinhaber motivieren

In den ehemals lebendigen Ortskernen als Stätten der Begegnung und der Versorgung mit dem täglichen Bedarf sei es immer stiller geworden, sagte Projektmanagerin Claudia Oertl im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. "Der demographische Wandel schlägt auch bei uns voll zu. Wir brauchen Kooperationen und unsere Einzelhändler brauchen Werkzeuge, um etwa leichter ins Online-Geschäft einzusteigen. Und wir wollen auch ältere Ladeninhaber unterstützen, die digital fremdeln", so Oertl auf Nachfrage.

Einzelhandel am Untermain soll zukunftsfähig gemacht werden

Bei der Auftaktveranstaltung in Mönchberg wird Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern, über die aktuelle Lage im Einzelhandel berichten. Workshops nehmen die aktuellen Herausforderungen ins Visier, wollen digitale Netzwerkplattformen entwickeln und einen Einzelhandels-Kongress vorbereiten. Ziel ist die Zukunftsfähigkeit der Zentren am Bayerischen Untermain. Dabei sollen alle Akteure aus den Kommunen und der Region an einem Strang ziehen.

540.000 Euro "Starthilfe" vom Freistaat

Der Freistaat Bayern fördert die Stärkung der Region Bayerischer Untermain mit insgesamt 540.000 Euro. Grundlage hierfür ist die Förderrichtlinie Landesentwicklung. Bereits im Sommer hatte Ministerialdirigent Klaus Ulrich den Förderbescheid an die Regionalmanagement Initiative Bayerischer Untermain überreicht.