Zentralrat: Kein Verständnis für antijüdische Dom-Figuren

Kunsthistorisch wertvolle Steinfiguren, die bleiben müssen oder Schmähstatuen, die ins Diözesanmuseum umgesiedelt werden sollten? Die Diskussion ist auch in Bamberg nicht neu, wenn es um die beiden Steinfiguren Ecclesia und Synagoge geht. Doch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, zeigte am Mittwoch (07.07.) in einer Diskussionsrunde wenig Verständnis für das Beharren von Erzbischofs Ludwig Schick, die umstrittenen Figuren im Dom zu belassen.

Kunsthistorie versus Schmähfiguren?

Formalästhetisch betrachtet stellen beide Figuren eine großartige Kunst dar. Von ihrer Aussage her würdigen sie jedoch das Judentum herab. Es gibt sie gleich zweimal: Im Bamberger Dom, wenn der Besucher den Südflügeleingang benutzt, und außen am sogenannten Fürstenportal. Letztere sind Repliken. 1936 wurden die Originalfiguren aus dem Jahr 1225 in den Dom versetzt, um sie vor weiteren Witterungseinflüssen zu schützen.

Für Erzbischof Ludwig Schick gehören sie zur Geschichte des Doms und müssen deshalb an beiden Stellen verbleiben, das stellte er auch am Mittwochabend (07.07.) in einer Diskussionsrunde in Bamberg klar. "Das, was die Geschichte hervorgebracht hat, belassen, auch in ihren schwierigen Aussagen". Der Erzbischof will aber den geschichtlichen Kontext und die antijüdische Abbildung für Besucher des Doms erklärt wissen.

"Diese Figuren stehen lassen. Ich würde das für viele andere Figuren genauso sehen, aber sie dann entsprechend deuten und das muss für die Ecclesia für unsere und für alle auch gelten." Erzbischof Ludwig Schick

Die beiden Figuren Ecclesia und Synagoge befinden sich an vielen bedeutenden katholischen Kirchenbauten: am Freiburger und Straßburger Münster, an der Kathedrale von Metz und früher auch an der Kathedrale Notre-Dame in Paris. "Es soll auf alle Fälle Tafeln geben, die gut sichtbar sind. Es wird natürlich auch mit modernen Medien gearbeitet", erklärt Birgit Kastner, die Leiterin der Hauptabteilung Kunst und Kultur des Erzbistums Bamberg. "Wir produzieren gerade eine App für den Dom, wo wir dann natürlich auch mit ausführlicheren Texten und Bilder das Thema erklären."

Erzbischof besteht auf einen Verbleib

Von Anfang an hat sich der Bamberger Erzbischof gegen den Vorschlag gewehrt, die Figuren ins Diözesanmuseum umzusiedeln. Die Begründung: Die kunsthistorisch wichtigen Figuren könnten dann nur gegen Eintritt betrachtet werden. Damit spricht er sich gegen den Vorschlag des Zentralrats der Juden in Deutschland aus. Dessen Präsident Josef Schuster fordert die Entfernung aus dem Dom und eine eindeutige Beschriftung.

Ein QR-Code genüge nicht, so Schuster in der Diskussion. "Also, noch sind wir zumindest in einem Zeitalter, wo die meisten, die einen Dom besuchen nicht erst das Handy zücken und dann den QR-Code lesen, sondern doch eine Schrifttafel oder einen Text vor Ort direkt sehen."

Ecclesia und Synagoge

Die Ecclesia trägt eine Krone, das Kreuz als Zeichen für das Christentum. Ecclesia triumphiert über Synagoge, die mit abgewandten Gesicht gezeigt wird und mit einer Binde über den Augen. Sie hält eine gebrochene Lanze als Zeichen dafür, dass das Christentum die Vorherrschaft übernommen hat. Hunderte Jahre lang waren beide Figuren außerhalb des Doms angebracht. Das Beharren auf einen Verbleib im Dom kann der Präsident des Zentralrats der Juden deshalb nicht verstehen.

"Ich habe unverändert das Problem: 700 Jahre tat's im Dom gut, ohne diese Figuren. 700 Jahre. Und 1936 hat man, aus Denkmalschutzgründen, habe ich verstanden, hat man sich entschlossen, diese Figuren im Dom zu sehen. Nach all dem, was wir wissen, zu welchem Unheil es auch auf Veranlassung der Kirche gekommen ist. Ehrlicherweise: mein Verständnis für das Belassen in diesem konkreten Fall, nicht generell, aber in diesem konkreten Fall, ist für mich schwer nachzuvollziehen." Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland

Das Erzbistum wird letztendlich entscheiden, dass die Figuren im und am Dom verbleiben mit einem Hinweis auf die Judenfeindlichkeit der katholischen Kirche. Unterstützung dafür erhält der Erzbischof von der Staatsregierung. Der Zentralrat der Juden hätte sich ein eindeutigeres Zeichen gegen den Antijudaismus der katholischen Kirche am gestrigen Abend gewünscht.

Bayerns Umgang mit antisemitischen Kirchenfiguren

In Bayern haben sich der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinde, Vertreter der christlichen Kirchen und staatliche Einrichtungen darauf geeinigt, dass die "Judensau"-Darstellungen an Gotteshäuser bleiben, aber gut sichtbar eingeordnet werden müssen.

Rund ein Dutzend solcher antijüdischen Skulpturen gibt es im Freistaat, so zum Beispiel an der Sankt Sebald Kirche in Nürnberg, dem Münster in Heilsbronn oder am Tor der Burg Cadolzburg im Nürnberger Land. Die Begründung war damals, dass die Skulpturen mit ihrer Entfernung aus dem Kontext gerissen würden und so eine Erläuterung nur schwer möglich sei.

Außerdem, erklärte damals Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle, könnten die Darstellungen nicht mehr ihre mahnende Funktion erfüllen. Für jedes Objekt müssten der geistes-, kultur- und kirchengeschichtliche Kontext erklärt und vertiefende Informationen etwa über einen QR-Code zur Verfügung gestellt werden.