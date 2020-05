Zentralrat der Juden zum Anstieg antisemitischer Straftaten

Die Zahl antisemitischer Straftaten liegt rund 75 Jahre nach der Schoa auf einem Rekordniveau. Wenn die Dunkelziffer sowie antisemitische Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsschwelle auch berücksichtigt würden, zeige sich ein düsteres Bild, so der Zentralrat der Juden in Deutschland. Das geht aus den heute vorgestellten Fallzahlen politisch motivierte Kriminalität (PKM) hervor. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Zahlen heute vorgestellt.

Corona-Krise wirkt verstärkend

Zu der Statistik erklärt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster in einer Mitteilung: "Der Anschlag von Halle im vergangenen Jahr war ein Fanal. Für Juden in Deutschland ist Antisemitismus alltäglich geworden. Vor allem im Internet schlägt uns ungehemmter Hass entgegen. Doch auch auf der Straße und in Schulen ist die Ablehnung von Juden ein massives Problem. Die Corona-Krisen wirkt sich dabei leider verstärkend aus, so dass wir auch in diesem Jahr massiv mit Antisemitismus konfrontiert sind." Anhänger von Verschwörungsmythen und Gegner der Maßnahmen gegen die Pandemie schreckten nicht einmal davor zurück, den Holocaust zu relativieren. Auf dem wachsenden Rechtsextremismus müsse das besondere Augenmerk liegen, so Schuster weiter.

Forderung: Fortbildung um Antisemitismus zu erkennen

Der Zentralrat der Juden fordert daher Politik, Justiz und Zivilgesellschaft auf, den Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus zu verstärken. Dabei müsse der israelbezogene Antisemitismus, der erschreckend weite Verbreitung in allen Teilen der Bevölkerung habe, einbezogen werden, heißt es. Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden, der Justiz sowie Lehrerinnen und Lehrer müssten besser fortgebildet werden, um Antisemitismus zu erkennen und nachhaltig bekämpfen zu können.