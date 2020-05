Zentrales Chemiegebäude der Uni Würzburg kann saniert werden

Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtages gab am Mittwoch grünes Licht für die Sanierung und den Neubau des Zentralbaus der Chemie auf dem Campus der Universität Würzburg. Die Abgeordneten bewilligten 3,6 Millionen Euro. Das teilte der SPD Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib aus Ochsenfurt mit. Die Gesamtkosten für Sanierung und Neubau belaufen sich auf 51 Millionen Euro.

Zwei neue Gebäudeteile für Studierende der Chemie

In drei Bauabschnitten soll der Zentralbau der Chemie aus dem Jahr 1971 erneuert und saniert werden. Für den ersten Bauabschnitt hat der Landtag nun 3,6 Millionen Euro freigegeben. Damit soll ein Teil des Bestandsgebäudes abgebrochen werden und der Neubau eines Praktikumsgebäudes erfolgen. In den weiteren Bauabschnitten soll der dann leerstehende Südteil des Zentralgebäudes Chemie abgebrochen und an seiner Stelle ein weiterer Neubau entstehen.

Sanierung des Altbaus zum Schluss

Danach soll der übriggebliebene Nordteil des Zentralbaus saniert werden. Dort sollen Hörsäle, Seminarräume, Werkstätten, die zentrale Chemikalienausgabe, die zentrale Analytik, eine Bibliothek sowie Räume für den technischen Betrieb untergebracht werden. Sowohl die neuen als auch das sanierte Gebäude werden den modernsten Standards genügen. So werden die Gebäudeteile durch Fernwärme beheizt. Der Komplex bekommt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und eine Photovoltaik-Anlage. Gegenüber herkömmlichen Bauweisen sollen so etwa 480 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

