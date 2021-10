Zensus-Zähler gesucht: Wie viele Kronacher gibt es denn?

Eigentlich hätte die Volkszählung 2021 stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie aber nach hinten verschoben. Deshalb findet nun im kommenden Jahr der bundesweite Zensus statt, bei dem stichprobenbasierte Haushaltsbefragungen durchgeführt werden. Der Landkreis Kronach hat sich bereits auf die Suche nach möglichen Helfern gemacht.

Landkreis Kronach sucht 110 Erhebungsbeauftragte

Interessierte Bürger können sich auf der Website des Landratsamtes anmelden oder das entsprechende Formular per Post an die Behörde schicken. Die Befragungen für den Zensus finden zwischen Mitte Mai und Ende Juli 2022 statt. Wen der Landkreis als Erhebungsbeauftragter einteilt, der muss in diesem Zeitraum eigenverantwortlich die Daten von ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern erfassen.

Den Erhebungsbeauftragten wird jeweils ein Bezirk mit etwa 100 zu befragenden Haushalten im Landkreis Kronach zugewiesen. Für die Tätigkeit erhalten die Befrager eine Aufwandsentschädigung. Um die Befragungen durchführen zu können, muss man volljährig sein, über gute Deutschkenntnisse verfügen und seinen Wohnsitz in Deutschland haben. Ein freundliches Auftreten, Zuverlässigkeit und ein gewissenhafter Umgang mit vertraulichen Informationen gelten dabei als obligatorisch, heißt es in der Mitteilung weiter. Für Interessierte finden Anfang 2022 Schulungen statt. Insgesamt sucht der Landkreis Kronach 110 Beauftragte.

Statistische Ämter führen Zensus alle zehn Jahre durch

Mit dieser bundesweit stattfindenden Erhebung soll ermittelt werden, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Für die Befragten gilt eine gesetzliche Auskunftspflicht. Der Zensus wird alle zehn Jahre von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder unter Mithilfe der Landkreise und kreisfreien Städte durchgeführt.