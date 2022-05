Zensus 2022: Unterwegs mit einem Interviewer

"Haben Sie mal länger als ein Jahr im Ausland gelebt? Haben Sie vergangene Woche mindestens eine Stunde geltlich oder unentgeltlich gearbeitet? Was ist denn der höchste Schulabschluss?" – erst die Frau, dann der Mann beantworten diese Fragen separat. "Das war‘s schon, vielen Dank für Ihre Zeit" – nach knapp sieben Minuten ist auch dieser Haushalt fertig.

Strenge Datenschutz-Richtlinien

An welchem Ort wir uns konkret befinden und wie die Befragten heißen – all das darf hier nicht näher beschrieben werden. Denn der Zensus unterliegt strengen Datenschutzrichtlinien. Die Daten melden die Erhebungsbeauftragten wie Stefan Luthardt ihrer zuständigen Erhebungsstelle. In diesem Fall: Die Erhebungsstelle im Landkreis Nürnberger Land.

"Rückspielverbot" für Daten

Johanna Meyer, die Leiterin, sagt: Der Datenschutz werde beim Zensus großgeschrieben. "Es gibt da auch ein sogenanntes Rückspielverbot. Das bedeutet, alle Daten, die erhoben werden, dienen tatsächlich nur dem statistischen Zweck. Es wird keine Weitergabe an Einwohnermeldeämter, Finanzämter oder andere Ämter geben."

Ergebnisse erst im nächsten Jahr

Über 200 ehrenamtliche Interviewer seien in ihrem Kreis unterwegs, um circa 8.000 Haushalte zu befragen. Stefan Luthardt ist einer davon. Er hat an diesem Tag noch sieben weitere Haushalte vor sich. Pro Interviewer oder Interviewerin sind es 100 bis 150 Haushalte, die er oder sie befragen muss. Danach leitet die Erhebungsstelle die Daten ans Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth weiter. Das Amt wertet dann alle gesammelten Datensätze aus Das dauert eine Weile: Die Ergebnisse des diesjährigen Zensus liegen dann im Herbst 2023 vor.