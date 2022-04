Zensus 2022: Bayernweit fehlen noch 2.000 Interviewer

Für den Zensus 2022 werden noch immer Interviewer gesucht. Bayernweit fehlen etwa 2.000 sogenannte Erhebungsbeauftragte, so das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth auf Anfrage des BR. Insgesamt werden in Bayern rund 18.000 sogenannte Erhebungsbeauftragte benötigt. Im Landkreis Roth zum Beispiel werden noch zirka zehn Befragende gesucht - trotz einer Aufwandsentschädigung von im Schnitt rund 800 Euro.

Notfalls müssen Gemeinde-Mitarbeiter interviewen

Warum sich so wenige melden, darüber lässt sich nur spekulieren. Moritz Tschigg, der Leiter der Erhebungsstelle im Landkreis Roth, hatte anfangs rund 170 Interessenten. Nach einem ersten Gespräch, hätten sich viele doch dagegen entschieden, berichtet Tschigg. Zudem könnte auch Corona eine Rolle spielen, warum sich schwer Interviewer finden lassen. Sollten nicht genügend freiwillige Bürgerinnen und Bürger angeworben werden können, könnten "nach dem Zensusgesetz und dem Bayerischen Statistikgesetz grundsätzlich auch Bedienstete von Gemeinden, Gemeindeverbänden und des Landes für die Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte benannt werden", so das Landesamt für Statistik. Das sei allerdings die Ausnahme.

"Die Tabletvariante ist sehr arbeitsintensiv"

Der Zensus startet am 15. Mai und er wird überwiegend digital durchgeführt. Das heißt: Die Daten werden direkt in Tablets eingegeben. Papier wird nur im Notfall eingesetzt, falls das Tablet ausfällt. "Die Tabletvariante ist sehr arbeitsintensiv", erklärt Moritz Tschigg, Leiter der Erhebungsstelle im Landkreis Roth. Denn diese lägen nicht auf Lager, sondern müssten extra bestellt werden. Die Geräte würden dann personalisiert ausgegeben. Zwei Wochen Vorlauf seien nötig, bis ein Interviewer sein Tablet bekommt, so der Leiter der Rother Erhebungsstelle. Dieses Vorgehen sei aufgrund der IT-Sicherheit und des Datenschutzes notwendig, erklärt das Landesamt für Statistik. So würden die aufgenommenen Daten des jeweiligen Interviewers sicher und schnell an die ihm kommunale Erhebungsstelle weitergeleitet, heißt es weiter.

Kurzfristiger Einsatz kaum möglich

Das Landesamt verspricht sich von der digitalisierten Erhebung, dass der Prozess beschleunigt wird. Denn so würden die Daten kontinuierlich zugeliefert werden. Das bedeutet aber auch, dass niemand kurzfristig eingesetzt werden kann, so Moritz Tschigg aus dem Landkreis Roth. Er hat noch Hoffnung, die fehlenden freiwilligen Interviewer rechtzeitig akquirieren zu können. Interessierte können sich im Internet unter statistik.bayern.de informieren, wo noch Erhebungsbeauftragte gesucht werden.

Interviewer auch für Wiederholungsbefragung noch gesucht

Zudem fehlen in Bayern noch 300 Erhebungsbeauftragte für die sogenannte Wiederholungsbefragung. Diese diene zur Prüfung der Qualität der Haushaltestichprobe, so das Landesamt für Statistik. Dabei werde ein kleiner Teil der Auskunftspflichtigen durch einen anderen Erhebungsbeauftragten erneut befragt. Insgesamt 500 Interviewer sind dafür in Bayern im Einsatz.