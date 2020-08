Zement-Protestmarsch mit rund 70 Teilnehmern in Karlstadt

Rund 70 Beschäftigte von Schwenk Zement in Karlstadt haben heute gemeinsam mit Lengfurter Kollegen von HeidelbergerCement protestiert. Von der Schwenk-Zufahrt zogen sie mit Polizeibegleitung zum Marktplatz.

Druck auf letzte Verhandlungsrunde ausüben

Die Protestler fordern mehr Geld in den laufenden Tarifverhandlungen und das Verschwinden von Werkverträgen. Bei der kurzen Kundgebung unter dem Motto "Zement-Zaster" forderten sie gerechte, wertschätzende Löhne.

Mit der Aktion wollen die Mitarbeiter Druck machen auf die vierte und letzte Verhandlungsrunde der bayerischen Tarifkommission in der Baubranche am kommenden Mittwoch. Drei sind bereits gescheitert, darunter eine - wegen der Corona-Pandemie - erstmals online geführte Runde.

Geschäft der Baubranche laufe gut

Bisher haben die Arbeitgeber nur ein Prozent und eine Corona-Prämie von 450 Euro als Einmalzahlung geboten. "Und das, obwohl das Geschäft brummt", kritisiert Frankens IG Bau-Regionalleiter Hans Beer. Seiner Einschätzung nach floriert die Baubranche.

Wenn es am Mittwoch kein Ergebnis oder eine Schlichtung gibt, droht ein Arbeitskampf.

Gewerkschaft schlägt Lohnerhöhung in zwei Stufen vor

Die IG Bau in Franken hat zunächst sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten des Zementwerks gefordert. Wegen der Pandemie lautet nun das Angebot der Arbeitnehmer-Vertretung: eine Erhöhung in zwei Stufen. Zunächst eine Anhebung der Gehälter und Löhne bis zum 31. Dezember und dann eine zweite Aufstockung bis 31. Mai. Sollte wegen Corona wieder zurückgefahren werden, könnte die Umsetzung der zweiten Erhöhung ausgesetzt werden. Darauf haben die Arbeitgeber bislang nicht reagiert.

Forderung: Werksverträge sollen verschwinden

Dem Schwenk-Betriebsratsvorsitzenden Josef Duchnik sind zudem die weit verbreiteten Werkverträge auf dem Bau und in der Baustoffindustrie ein Dorn im Auge. Sie müssten in der Fleischindustrie, aber auch in der Baubranche in der Mülltonne verschwinden, fordert er. Im Nachbarland Dänemark gebe es solche Werkverträge nicht. Beschäftigte, die dort zusätzlich für einen Auftrag in eine Firma geholt werden, bekommen selbstverständlich den selben Lohn wie ihre Kollegen.