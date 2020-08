"Zement-Protestmarsch" in Karlstadt – Protest für mehr Lohn

Werkverträge auf dem Bau und in der Baustoffindustrie sind weit verbreitet und müssen verschwinden, dieser Meinung ist der Betriebsrat des Zementwerks Schwenk in Karlstadt am Main. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hat der Betriebsratsvorsitzende für Freitag einen "Zement-Protestmarsch" organisiert. Er startet um 13.30 Uhr vom Werktor. Auf dem Marktplatz folgt die Kundgebung "Zement-Zaster".

Mehr Geld für Beschäftigte

Die IG Bau in Franken beteiligt sich an dem Protest, sie fordert sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten des Zementwerks. Bisher haben die Arbeitgeber nur ein Prozent und eine Corona-Prämie von 450 Euro als Einmalzahlung geboten. "Und das, obwohl das Geschäft brummt", berichtet Frankens IG Bau-Regionalleiter Hans Beer. Für die IG Bau ist der Protestmarsch in Karlstadt der "letzte Warnschuss". Sollte es bei der vierten Verhandlungsrunde am kommenden Mittwoch erneut zu keiner Einigung kommen, laufe alles auf eine Schlichtung hinaus.

