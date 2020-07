Zeltlager abgesagt: Kirchenjugend ohne Sommerfreizeit

"Heute hier, morgen dort": Das singen die St. Georgs-Pfadfinder aus Unterhaching besonders gern. "Auf Fahrt sein", unterwegs sein, das ist das Motto der weltweiten Pfadfinder-Bewegung. Doch in diesem Sommer sei alles anders, bedauert die 17-Jährige Katharina: "Eigentlich wollten wir richtig weit weg nach Norwegen fahren, so eine richtig große Reise, ohne Eltern, das ist jetzt leider ins Wasser gefallen."

Zelten im Garten statt Norwegen

Statt Wandern in Norwegen heuer also: Wandern am Stadtrand von München. Wegen der Corona-Pandemie hat der bayerische Landesverband der katholischen St. Georgs-Pfadfinder, kurz DPSG, alle großen Freizeiten abgesagt. Das betrifft rund 15.600 bayerische Pfadfinder. Das für 400 Teilnehmer geplante Bezirkslager München-Ost an Pfingsten musste ebenso ausfallen. Als Trostpflaster gab es ein "Zeltlager online", mit Video-Chat und Zelten im Garten.

Auch die evangelische Landeskirche hat ihr großes Kinderzeltlager auf der Insel Lindenbichl im oberbayerischen Staffelsee abgesagt. Normalerweise verbringen dort, über den Sommer verteilt, gut 2.000 Kinder ihre Ferien.

Fußballcamp ja, Zeltlager nein?

Dagegen bietet der Bayerische Landessportverband wieder offiziell Freizeiten an, in seinen Häusern am Spitzingsee, in Regen und Inzell. Die Sport-Camps finden auch wieder mit Übernachtungen statt.

Zeltlager nein, Fußballcamp ja - viele Eltern verwirrt das. Grundsätzlich gilt für alle Veranstaltungen das Hygiene-Konzept des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Für Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings, BJR, heißt das: "Jugendarbeit kann stattfinden, und Zeltlager können stattfinden!"

Für die Jugendarbeit und für junge Menschen gelten die üblichen Regeln: ein Abstand von mindestens 1,50 bis zwei Meter, Mund-Nasen-Schutz und wenn man drinnen ist, gut lüften. Wenn man miteinander unterwegs ist, gilt es, zu dokumentieren: Wer ist mit wem wann und wo unterwegs?

Es könne sein, so Fack, dass Freizeiten abgesagt werden, weil zum Beispiel den Veranstaltern vor Ort das Risiko zu groß sei oder weil ein Zeltlager für mehr als 200 Teilnehmer geplant sei. Auch mit kurzfristigen Absagen aufgrund neuer Corona-Hotspots müsse man rechnen. Eine Herausforderung sieht der BJR-Präsident bei Fahrten in andere Bundesländer oder ins Ausland.

Kurzfristige Angebote im Netz

Wer jetzt noch kurzfristig Ferienangebote für sein Kind sucht, der kann auf einer interaktiven Bayernkarte fündig werden. Dort finden sich alle Angebote vor Ort, von verschiedensten Anbietern wie Kreisjugendring, Kinderschutzbund oder Stadtjugendring. Der BJR koordiniert das Programm, unterstützt vom Kultusministerium. Vom inklusiven Zeltlager im unterfränkischen Haßfurt bis zur "Wildwest-Woche" im schwäbischen Kempten. Mit dem digitalen Ferienportal sollen vor allem Kinder angesprochen werden, deren Eltern ihren Jahresurlaub schon im Lockdown verbraucht haben.