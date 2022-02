Er erlaubte Zelten während Lockdown: Bußgeld für Bürgermeister

Der Bürgermeister von Rauhenebrach im Landkreis Haßberge, Matthias Bäuerlein, hatte im Frühjahr letzten Jahres gegen Corona-Auflagen verstoßen und muss deshalb ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zahlen. Zu diesem Urteil kam am Nachmittag das Amtsgericht Haßfurt.

Wie berichtet, hatte Bäuerlein gegen einen vom Ordnungsamt des Landratsamts Haßberge ausgestellten Bußgeldbescheid in gleicher Höhe geklagt, weil er der Ansicht ist, nicht gegen eine Verordnung verstoßen zu haben.

Bürgermeister Bäuerlein enttäuscht

Bäuerlein hatte nach eigenen Angaben gegenüber dem BR als Bürgermeister der Gemeinde Rauhenebrach im April und Mai letzten Jahres Übernachtungen auf den Trekkingplätzen im Steigerwald erlaubt. Nach Ansicht der Vorsitzenden Richterin ist ein Trekkingplatz einem Campingplatz gleichzusetzen.

Außerdem seien Übernachtungen zu dem Zeitpunkt nur für berufliche oder geschäftliche, aber nicht für touristische Zwecke erlaubt gewesen. Bäuerlein sagte nach dem Urteil gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, dass er enttäuscht sei, aus seiner Sicht sei ein Trekkingsplatz nicht mit einem Campingplatz gleichzusetzen.

"Es bestand ein glaubhaft notwendiger Zweck"

Ob er gegen das Urteil binnen einer Woche Rechtsmittel, das heißt Rechtsbeschwerde einlegen werde - in dieser Frage will sich der 48-jährige mit seinem Rechtsanwalt noch beraten. Acht Wanderern hatte Bäuerlein über die Homepage "Trekkingerlebnis Steigerwald" die Übernachtung in eigenen Zelten alleine an einem Tag Anfang April auf dem Trekking-Zeltplatz "Laubwiese" bei Zell am Ebersberg erlaubt.

Dort gibt es lediglich eine Wiese, eine Feuerstelle und ein geschlossenes Plumpsklo. Bäuerlein verteidigte sich in einer Stellungnahme, dass das Angebot mit größter Sorgfalt und Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit "und insbesondere der Frage des Infektionsrisikos" geprüft worden sei.

Wörtlich schrieb er: "Alle Menschen wurden durch die Pandemie durch physische und psychische Beeinträchtigungen belastet. Durch Bewegung in der Natur wollten wir den Menschen einen letzten Bewegungsspielraum zur Erhaltung ihrer geistigen und körperlichen Vitalität bewahren. Das Motiv zur Möglichkeit der Nutzung der Trekkingplätze ist deshalb nicht als touristisch geprägt zu bewerten. Vor diesem Hintergrund bestand dadurch durchaus, um den Wortlaut des § 14 der BayIFSMV zu zitieren, ein glaubhaft notwendiger Zweck".

Aus Sicht von Bäuerlein sind Trekkingplätze nicht mit Campingplätzen gleichzusetzen, auch seien 4,80 Euro Übernachtungsgebühr lediglich als Unkostenbeitrag zu sehen.