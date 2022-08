Zell am Main: Mann soll Einfamilienhaus in Brand gesteckt haben

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, hat am Donnerstagvormittag ein 42-Jähriger an einem Einfamilienhaus in der Küsterbergstraße in Zell am Main (Lkr. Würzburg) einen Brand verursacht und war danach geflüchtet. Nach einer intensiven Fahndung konnte die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festnehmen. Unter anderem suchte die Besatzung eines Polizeihubschraubers nach dem Mann.

Flüchtiger soll Vorderseite des Hauses in Brand gesteckt haben

Gegen 07.45 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle die Mitteilung über den Brand in einem Einfamilienhaus in der Küsterbergstraße. Schnell waren mehrere Polizeistreifen, sowie Einsatzkräfte von Rettungsdienst und der Feuerwehren aus Zell, Erlabrunn und Margetshöchheim vor Ort. Wie sich herausstellte hatte ein Mann vorsätzlich an der Vorderseite des Hauses einen Brand verursacht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich bewegen.

Ermittler auf der Suche nach dem Motiv

Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht, weil der mutmaßliche Verursacher und die Besitzer des betroffenen Anwesens in einem persönlichen Verhältnis stehen und auch in diesem Bereich die Motivlage liegen dürfte.