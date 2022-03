Zell als Drehkreuz: Landkreis Würzburg sucht Flüchtlingsbleiben

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen im Landkreis Würzburg an. Bisher hat der Landkreis rund 320 Personen aus der Ukraine aufgenommen. 61 davon, zum Teil auch mit Tieren, konnten schnell in private Unterkünfte vermittelt werden. Das hat der Landkreis heute mitgeteilt. Die tatsächliche Zahl an Personen dürfte aber noch höher liegen – denn Geflüchtete, die privat eine Unterkunft gefunden haben, haben 90 Tage Zeit, sich registrieren zu lassen.

Fast täglich würden Busse mit Geflüchteten Notunterkünfte im gesamten Landkreis ansteuern. Die derzeitige Erstanlaufstelle ist Zell am Main. "Das ist wie ein Drehkreuz zu verstehen", erklärt Paul Justice, örtlicher Einsatzleiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt Würzburg. Von Zell am Main aus werden die Geflüchteten auf andere Unterkünfte im Landkreis Würzburg verteilt. Dabei würde auch versucht individuelle Bedürfnisse, Familien- und Freundeskreise zu berücksichtigen.

Aktuell gibt es insgesamt fünf Notunterkünfte im Landkreis: In Leinach, Kist, Röttingen und Rottendorf. Zudem ist auch die Notunterkunft in Ochsenfurt weiterhin in Betrieb und dient als Erstanlaufstelle, sollten die Kapazitäten in Zell am Main erschöpft sein. "Eine große Herausforderung ist es, weitere Unterkünfte zu finden und diese auch mit Betten auszustatten. Mit unserer Wohnraum-Offensive und dem Meldeportal auf der Landkreis-Internetseite gelingt es uns aber sehr gut, Geflüchtete in private Unterkünfte zu bringen", so Paul Justice.

Neue potentielle Unterkünfte gesucht

Kontinuierlich würden Verantwortliche neue potenzielle Unterkünfte besichtigen. Dringend benötigt werde auch Personal für die Versorgung in den Unterkünften. Hilfsorganisationen wie das THW oder die Kreisfeuerwehr würden dabei tatkräftig unterstützen, lobte Justice.

Eine wichtige Aufgabe haben laut Landratsamt außerdem die Dolmetscherinnen und Dolmetscher vor Ort. Sie sind meist die ersten Ansprechpartner für Geflüchtete. Die Fragen seien meist die gleichen: Es geht beispielsweise häufig um die Registrierung, um das weitere Vorgehen und Fragen zur Versorgung. Durch ein großes Netzwerk an Ehrenamtlichen im Landkreis Würzburg seien sehr schnell Dolmetscherinnen und Dolmetscher gefunden worden. "Das hilft uns, aber auch den Ukrainerinnen und Ukrainern“, weiß Katharina Scheller, Leiterin der Servicestelle Ehrenamt.

Die Servicestelle Ehrenamt am Landratsamt Würzburg arbeitet an einer umfassenden Liste von häufigen Fragen und Antworten, die auch als Information für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Würzburg dienen soll. Diese Liste soll zeitnah auf der Website des Landkreises zu finden sein. Umfassende Informationen gibt es bereits auf der Website des Landkreises.