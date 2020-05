Zeitzeuge zum Tag der Befreiung: Mahner gegen das Vergessen

Als am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation erklärt wird, marschiert Norbert Kittel gerade zu Fuß aus Breslau. Für den damals 16-Jährigen ist es der Weg aus dem Krieg in die Gefangenschaft. "Du hast noch Tote gesehen, du hast noch tote Pferde gesehen", erinnert sich der heute 91-Jährige. "Man schlief im Stehen oder Gehen – und die ersten blieben bereits auf der Strecke."

Im Januar 1944 hatten die Nationalsozialisten Kittel und rund 50 seiner Mitschüler aus dem Gymnasium zur Luftwaffe geholt. Fortan musste er als Luftwaffenhelfer an der Flak kämpfen, später auch mit dem Gewehr zwischen den verbliebenen Häusern von Breslau. Das letzte Aufgebot der Wehrmacht, bis die Sowjets die Stadt einnahmen.

Kriegsgefangenschaft: Brennnessel mit Fabrik-Salz gegessen

Heute sitzt Norbert Kittel in seinem Wohnzimmer in einem Altbau in München-Schwabing. Die Vergangenheit liegt mittlerweile weit zurück, der Krieg, die drei Jahre im sowjetischen Lager danach bis zum Mai 1948, der Hunger, die Hitze und Eiseskälte. Und doch ist all das nur einen Meter entfernt.

Denn auf dem Tisch vor ihm stapeln sich die Fotos, Briefe, Notizen und die Biografien von etwa 25 Mitschülern aus Breslau. Manche getippt, manche handschriftlich, er hat sie gesammelt. "Wir verzehrten auch Brennnessel, die wir in einer Granatenhülse kochten", zitiert er. "Dass das gesundheitsschädlich oder gar tödlich ausgehen könnte, kam uns nicht." Für die Kriegsgefangenen ging es ums Überleben.