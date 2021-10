Zeitumstellung - kaum mehr Umstellung per Hand

Ab Sonntag gilt wieder die Winterzeit: Am 31. Oktober, pünktlich um drei Uhr morgens, wird bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig die hochgenaue Atomuhr auf Winterzeit umgestellt. Dann wird es morgens eine Stunde früher hell, am Abend aber eine Stunde früher dunkel.

Kaum noch rein mechanische Turmuhren

Bei modernen Geräten muss man am Sonntag, wenn die Zeit um eine Stunde zurückgestellt wird, nicht mehr aktiv werden - und auch die allermeisten Turmuhren in Schulen, Rathäusern oder Kirchen vollziehen die Zeitumstellung heutzutage vollautomatisch. Nur noch geschätzt zwei Prozent seien mechanische Großuhren, die man meistens noch mit der Hand umstellen müsse, sagt Sören Draack, Geschäftsführer der Regensburger Turmuhrenfabrik Georg Rauscher.

Von den übrigen sind nach seinen Worten rund 70 Prozent funkgesteuert. Dazu kämen viele Hybridmodelle - sogenannte Pendelhauptuhren - bei denen eine kleinere Uhr in der Sakristei die große oben im Turm ansteuert. Der Regensburger Betrieb baut in der vierten Generation Turmuhren und hat diese schon bis nach Libyen, Saudi-Arabien oder Tonga geliefert.

Kontrollen am Sonntag

Draack selbst will am Sonntag möglichst früh aufstehen, sich ins Auto setzen und nachschauen, ob die Turmuhren im Raum Regensburg umgestellt hätten. "Wir haben wenige Störungen. Aber wenn was ist, sprinte ich auch mal in die Sakristei."

Technische Defekte rührten meist daher, dass jemand die Antenne der Funkuhren verdreht habe. Diese empfangen das Signal von einem Sender bei Aschaffenburg, der wiederum die Zeit der Atomuhr in Braunschweig weitergibt. Von Hand umstellen muss Draack aber eine Uhr auf jeden Fall: die mechanische Schau-Uhr im Regensburger Donau-Einkaufszentrum.