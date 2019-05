Zeitreise in Naichen: Wie uns die Werbung verführt

Heute würde die Marketingabteilun wahrscheinlich niemanden mehr in ein Bärenkostüm stecken, der dann über Almwiesen geht. Aber auch dank der Werbung von damals, die jetzt über einen Bildschirm der Ausstellung in Naichen flackert, ist die "Bärenmarke" bis heute erfolgreich, sagt Kuratorin Caroline Wolf.

"Ursprünglich was der Bär sehr naturalistisch dargestellt, fast ein bisschen grimmig. Und dann sieht man, wie das Logo im Lauf der Zeit angepasst wurde. So wurde der putzige Bär daraus."

Museum im Tante-Emma-Laden

Um die Besucher mit auf eine Zeitreise zu nehmen, wurde in der Hammerschmiede in Naichen der bis heute im Archiv des Museums erhaltene Tante-Emma-Laden der Familie Linder aus Bobingen aufgebaut, der dort von 1914 bis 1994 in Betrieb war. "Frau Linder stand hinter der Theke und sie hat dann die Ware hinübergereicht."

Die original Ladentheke aus dunklem Holz, mit der weißen Waage aus Metall und alten Gewichten drauf, im Regal dahinter unzählige bunte Dosen und Schachteln mit Zucker, Mehl, Kaffee, Zigaretten, Zwieback und Waschpulver zeugen von einer Zeit, in der noch keine Barcodes an der Kasse gescannt wurden. Ohne als Influencer auf Instagram Science-Fiction waren.

Wie das Einkaufen in ihrem Laden damals funktioniert hat, das erzählt Viktoria Linder selber, in einem Interview aus den 1990er Jahren.

Eine Zeit ohne Barcodes

"Zuerst wird begrüßt, dann haben die Kunden aufgezählt was sie brauchen und das habe ich ihnen dann gegeben. Ich habe dann alles auf einem Zettelchen notiert und dann am Ende den Kunden den Zettln zum Bezahlen gegeben", so Viktoria Linder.

Die Ausstellung zeigt aber auch, wie Produkte – mitunter aus Schwaben - damals beworben wurden: mit vielen bunten Werbeaufstellern, darauf pausbäckige Kinder die ein Bonbon der Firma Areita aus Augsburg essen oder die Hausfrau, die den Günzburger Kaffeeersatz empfiehlt. Das dürfte beim ein oder anderen Besucher nostalgische Gefühle wecken. Es wird aber auch klar, wie sich Werbung verändert hat: Cowboys rauchen keine Zigaretten mehr und der Kondensmilch-Bär besteht nicht mehr aus einem Kostüm, sondern ist computeranimiert.