Zeitreise auf der Afa.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die US Army in Augsburg eingerichtet. Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Doch mit der Zeit änderten sich die Verhältnisse - und aus den Besatzungssoldaten wurden vielfach Freunde. Der "American Way of Life" kam in Schwaben an.

Rock´n´Roll und Countrymusik

Zu den Klängen von Rock´n´Roll und Countrymusik wurde auch in Augsburg getanzt. Später gab es auch deutsche Mannschaften für amerikanische Sportarten wie Baseball und Football. Dazu kamen Softeis, große Autos und Deutsch-Amerikanische Volksfeste.

Die Sonderschau „Amerika in Augsburg“ zeigt, dass amerikanische Alltagskultur über fünf Jahrzehnte in Augsburg präsent war und dass diese Einflüsse heute noch zu spüren sind. Die Vereine Amerika in Augsburg e.V. und American Car Friends Augsburg e.V. präsentieren in einer aufwändigen Sonderschau Artefakte und Relikte aus dieser Ära.

