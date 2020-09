Zeitkapsel in der Turmspitze der Dominikanerkirche St. Blasius

Bei der Restaurierung der Turmspitze der Dominikanerkirche St. Blasius in Regensburg wurde eine Zeitkapsel gefunden. Wie das Staatliche Bauamt Regensburg berichtet ließen sich in der Zeitkapsel jeweils eine Hülse aus der Barockzeit (16./17. Jahrhundert) und eine aus dem 19. Jahrhundert finden. In den Kapseln befanden sich Schriften auf Deutsch und Latein, Gebetskreuze aus Holz und ein mit Gold besticktes Kissen. Der Zustand der Gegenstände ist laut dem Staatlichen Bauamt sehr gut. An ihnen waren kaum Alterungsspuren zu erkennen, was ungewöhnlich sei, denn normalerweise sei der Inhalt einer so alten Zeitkapsel durch Wetter oder Umbauten stark beschädigt.

Zeitkapsel bekommt eine zeitgenössische dritte Hülse

Das Staatliche Bauamt fertigte außerdem eine dritte Hülse zur Ergänzung der Zeitkapsel an. Darin dokumentierten sie Details zur momentanen Sanierung, sowie zu den Umbauten und Sanierungen in der Vergangenheit. Die Kapseln und die historischen Gegenstände wurden danach wieder unter dem neu restaurierten Turmkreuz installiert.

Freistaat investiert über 8 Millionen Euro in Sanierung

Seit April 2017 laufen die Sanierungsarbeiten an der Dominikanerkriche St. Blasius in Regensburg. Mehr als 8 Millionen Euro investiert der Freistaat für die Instandsetzung der zweitgrößten Regensburger Kirche. Die historischen Dachstühle von Haupt- und Seitenschiffen – teilweise aus dem 14. Jahrhundert – sind mittlerweile schon fertig saniert. Nachdem die Kirche St. Blasius im Jahr 1384 nach rund 140 Jahren Bauzeit fertig gestellt wurde, gehört sie bis heute zu den größten und bedeutensten Kirchen des Dominikanerordens in Deutschland.