Zeiltlofser Grundschüler suchen nach Plastikmüll in der Sinn

In unseren Meeren schwimmen mittlerweile nicht nur Fische, sondern auch Plastikmüll. Laut der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF bestehen drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik. Mittlerweile gibt es zahlreiche Hilfsprojekte für Meerestiere, die sich im Plastikmüll verfangen und sterben. Doch das Plastik-Problem spielt sich nicht nur in den Ozeanen ab, sondern auch in Flüssen und Bächen vor unserer Haustür. Dagegen wollen auch unterfränkische Grundschüler etwas tun.

Länderübergreifende Aktion rund um Plastikmüll

Viertklässler der Grundschule Zeitlofs im Landkreis Bad Kissingen suchen in der Sinn nach Plastikmüll. Sie beteiligen sich damit an der länderübergreifenden Bürger-Wissenschafts-Aktion "Plastic Pirates – Go Europe!", die von den Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsministerien Deutschlands, Portugals und Sloweniens angestoßen wurde. Dabei suchen die Schülerinnen und Schüler nach sichtbarem Müll wie Plastikflaschen oder -tüten. Mit der Aktion will das Deutsche Bundesforschungsministerium bereits junge Menschen auf das Problem von Mikroplastik in Bächen, Flüssen und schließlich in den Meeren aufmerksam machen.

Mikroplastik auch in der Sinn?

Der Schule wurde außerdem ein spezielles Netz zugeschickt. Das Netz legen die Viertklässler eine Stunde ins Wasser und suchen damit auch nach Mikroplastik. Danach wird das Netz in die "Kieler Forschungswerkstatt" geschickt. Dort werden Wissenschaftler das Netz mit Mikroskopen auf Mikroplastik untersuchen.