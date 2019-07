Zeil am Main verabschiedet sich von seinem Hallenbad

Am Mittwochabend um 21 Uhr ist offiziell Schluss. Dann sperrt das Hallenbad in Zeil am Main im Landkreis Haßberge nach 45 Jahren sein Becken. An den letzten beiden Öffnungstagen können die Zeiler das Schwimmbad kostenlos besuchen. Es ist ein Abschied mit Ansage: Bereits im Februar hatte der Zeiler Stadtrat die endgültige Schließung beschlossen.

Schwimmbad-Neubau zu teuer

1974 eröffnete die Stadt Zeil das Schwimmbad. Seitdem ist die Halle in die Jahre gekommen. Eine Sanierung des Hallenbades kann sich die Stadt nicht leisten, sagt Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD). Für einen mehrere Millionen Euro teuren Neubau würde es zwar staatliche Förderungen geben, doch selbst dann sei der Unterhalt zu teuer - laut Stadt mindestens 250.000 Euro im Jahr. "Es ist ein trauriger Anlass, es ist leider das Ende", sagt Stadelmann.

Gemeinden wollen gemeinsames Schwimmbad

Gegen die Schließung hatten Bürger in Zeil mobilgemacht. Im Mai letzten Jahres trugen sich knapp 3.800 Menschen in eine Online-Petition ein. Auch die Wasserwacht setzte sich für das Bad ein - ohne Erfolg. Bürgermeister Stadelmann strebt nun an, zusammen mit mehreren Kommunen langfristig eine gemeinsame Lösung zu schaffen. Mit dabei sind Sand, Knetzgau, Rauhenebrach, Eltmann, Oberaurach, Ebelsbach, Stettfeld, Kirchlauter und Breitbrunn. Für ein gemeinsames Schwimmbad gibt es bereits eine Machbarkeitsstudie. Allerdings: Bei Gesamtkosten von erwarteten acht Millionen Euro müssten die Gemeinden rund 4,5 Millionen Euro beisteuern.

Laufender Betrieb kostet zu viel

In den nächsten zwei bis drei Jahren hätte die Stadt Zeil in das bisherige Hallenbad zwischen 600.000 und 700.000 Euro für den laufenden Betrieb investieren müssen. Zuletzt trug die Stadt laut Stadelmann jährlich ein Defizit von bis zu 250.000 Euro. Mangels Finanzkraft musste die Stadt Stabilisierungshilfen vom Freistaat Bayern beantragen: 2017 etwa eine Million Euro, 2018 rund 500.000 Euro.

Zahlreiche Schwimmbäder mit Problemen

Das Hallenbad in Zeil am Main ist nicht das einzige, das vor finanziellen Problemen steht. Wie eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion an die Staatsregierung im vergangen Jahr ergab, ist rund die Hälfte der unterfränkischen Bäder sanierungsbedürftig. Im Volkacher Freibad im Landkreis Kitzingen ist etwa derzeit nur das Nichtschwimmerbecken geöffnet. Im Triefensteiner Ortsteil Lengfurt im Landkreis Main-Spessart packten Ehrenamtliche mit an, um einen weiteren Betrieb des dortigen Waldbades zu ermöglichen.