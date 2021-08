Zeichen gegen Lukaschenko: Bayreuth hängt Flagge von Belarus ab

Da es sich bei der weiß-rot-weißen Fahne jedoch um keine aktuelle Landesflagge handelt – die gesamte internationale Festspielbeflaggung aber auf diesem Prinzip aufbaue – habe sich die Stadt kurzfristig für die blaue Europafahne als Ersatz entschieden. Die von Hacker vorgeschlagene Fahne der Opposition hätte zudem erst beschafft werden müssen, was einige Zeit in Anspruch genommen hätte, heißt es in dem Schreiben weiter.

Bayreuth reagiert ausweichend auf Nachfrage

Auf die Frage, warum Bayreuth nicht bereits zu Beginn der Festspiele auf die offizielle Flagge von Belarus verzichtet hätte, verwies die Stadt darauf, dass "die Festspielbeflaggung zum überwiegenden Teil aus den Landesfahnen der europäischen Staaten besteht und exemplarisch durch Fahnen von Staaten der außereuropäischen Kontinente ersetzt wird".

Außerdem habe die Flagge von Belarus seit Jahren im Fundus gelegen. Die Stadt betonte unterdessen, dass es über das Festival junger Künstler Bayreuth seit Jahren Kontakte zu weißrussischen Künstlerinnen und Künstlern gebe.

Belarus: Das Land, wo politische Gegner im Straflager sitzen

Die Lage in Belarus hatte sich unter Lukaschenko in der jüngsten Vergangenheit zugespitzt. Der Machthaber geht seit Langem mit aller Härte gegen politische Gegner und unliebsame Kritiker vor. Viele Gegner Lukaschenkos sitzen in Straflagern und Untersuchungsgefängnissen oder wurden ins Exil gezwungen. Der letzte Diktator Europas findet das vollkommen in Ordnung, zumal der Präsident seine Kritiker als potentielle Staatsfeinde betrachtet. Neben diesen Unterdrückungen hatte das Land zudem mit einem offensichtlich manipulierten Wahlergebnis für Schlagzeilen gesorgt.