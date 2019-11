Zeichen gegen Antisemitismus mitten in München

Jüdische Bürger werden in München auf offener Straße misshandelt, der Polizeipräsident bezeichnet Juden als "schädliche Fremdkörper", Schriftsteller Thomas Mann nennt München die "Stadt Hitlers" – so geschehen in den frühen 1920er Jahren. All das machen die Plakate auf zwei Litfaßsäulen am Odeonsplatz deutlich. Die Botschaft: Der Antisemitismus hat nicht erst 1933 begonnen.

Plakataktion gegen Antisemitismus

Darauf macht die Plakataktion "Wo es begann" aufmerksam. Das NS-Dokumentationszentrum und Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität haben sie ins Leben gerufen. Die Aktion soll zum Nachdenken über aktuelle Entwicklungen anregen. Denn der Antisemitismus ist auch nach 1945 nicht verschwunden. Noch immer sei antijüdische Stimmung in der Stadt nicht wegzudiskutieren, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter. "Jude" werde unter Schülern sogar wieder als Schimpfwort verwendet. Gegen solche Entwicklungen müsse man Zeichen setzen, wie etwa mit den Litfaßsäulen.

"Die glauben, der Antisemitismus ist vom Himmel gefallen"

Es sind Denkanstöße auch im Sinne von Ludwig Spaenle, dem Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung und von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. "Ich glaube, gerade unsere jungen Menschen haben von diesen Themen keine Ahnung", stellte Knobloch am Montag fest: "Die glauben, der Antisemitismus ist vom Himmel gefallen – das ist er aber nicht." Es sei wichtig zu versehen, wohin die zunächst von extremistischen Randgruppen ausgehende Gewalt führen könne, wenn sie in die Mitte der Gesellschaft eindringe und wenn sie sich gegen Menschen in der Mitte der Gesellschaft wende, betont Marjam Zadoff vom NS-Dokumentationszentrum.

Die Plakataktion läuft bis 11. November.