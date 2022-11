Zeichen für Toleranz: Schwules Faschingsprinzenpaar in Euerdorf

Der Faschingsstart in Euerdorf im Landkreis Bad Kissingen steht unter dem Zeichen des Regenbogens. Die "Euerdorfer Karnevalsgesellschaft 1953 grün-weiß e.V." stellt am Freitag ihr erstes schwules Faschingsprinzenpaar vor: "Prinz Matthias von der Hebebühne" und "Prinz Sebastian vom Rechenschieber". Matthias ist Kfz-Einzelhändler und Sebastian arbeitet als Steuerfachangestellter. Die beiden leben seit einem Jahr in Euerdorf.

Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung

Die Euerdorfer Karnevalsgesellschaft kürt in diesem Jahr zum 70. Mal ein Faschingsprinzenpaar. In diesem Jahr ist es erstmals ein homosexuelles Paar. Der Beauftragte für die jährliche Suche nach einem Faschingsprinzenpaar in dem Verein, Dieter Diez, sagte gegenüber BR24, dass die Euerdorfer Karnevalsgesellschaft mit der Inthronisierung des ersten schwulen Faschingsprinzenpaares in seiner Geschichte ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung und gegen jede Form von Diskriminierung setzen möchte. "Da wir dieses Jahr zum ersten Mal ein verheiratetes, schwules Prinzenpaar haben und dies vermutlich einzigartig in Franken ist, wollen wir zeigen, dass wir ein weltoffener Faschingsverein sind und alte Gepflogenheiten über Bord werfen", so Diez.

Prinzenpaar wird beim Rathaussturm der Öffentlichkeit vorgestellt

Öffentlich vorgestellt werden Matthias und Sebastian nächstes Wochenende beim offiziellen Rathaussturm am Samstag, 19.11. um 17.30 Uhr, im neuen Rathausinnenhof von Euerdorf. Schon um 17 Uhr startet der Umzug der Euerdorfer Karnevalsgesellschaft durch die Marktgemeinde zum neuen Rathaus. Dort findet dann das traditionelle "Streitgespräch" zwischen dem Bürgermeister und dem Sitzungspräsidenten statt. Anschließend wird das Rathaus gestürmt. Danach gibt es im Pfarrsaal ein fröhliches Treiben.